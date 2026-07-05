Tour de Francia 2026: así es la etapa 2 donde Isaac del Toro hizo historia al ser el primer mexicano en ganarla

El mexicano Isaac del Toro continúa su primera participación en el Tour de Francia.

La aventura de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 continúo este domingo con una jornada completamente distinta al debut. Tras superar la contrarreloj por equipos que abrió la competencia, el ciclista mexicano enfrentó la primera etapa en línea de la edición, un recorrido que comenzó a marcar diferencias entre los principales favoritos al título.

El Torito soñaba con este momento y en una de las primeras etapas se está convirtiendo en uno de los favoritos para llevarse el título. El atleta de Ensenada, Baja California,se convierte en el primer mexicano en ganar una etapa del Tour de France desde Raúl Alcalá en 1990.

La etapa 2 del Tour de Francia une Tarragona y Barcelona a lo largo de 168.5 kilómetros, con un trazado que combina sectores rápidos, puertos de montaña y un cierre explosivo en el circuito de Montjuïc, uno de los puntos más emblemáticos del ciclismo español.

Isaac del Toro!!! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽



Ganador de la etapa 2 del Tour de Francia



Tadej Pogacar lo alentó y le dejo el triunfo a su compañero.



Un triunfo que celebra todo México!! 🇲🇽🇲🇽pic.twitter.com/80nhFipT0x — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) July 5, 2026

Para el corredor del UAE Team Emirates, la jornada representó una nueva oportunidad para demostrar el nivel que lo convirtió en una de las grandes revelaciones del ciclismo mundial.

Aunque volvió a desempeñar el papel de gregario de Tadej Pogačar, el recorrido también se adaptó a las características del mexicano, especialmente por su capacidad para responder en ascensos cortos y de alta intensidad.

Montjuïc, el gran juez de la etapa

El recorrido comienza en Tarragona, ciudad ubicada sobre la Costa Dorada, para después avanzar por distintos municipios del litoral mediterráneo hasta ingresar a Barcelona. A lo largo de la jornada, el pelotón acumulará aproximadamente 2,500 metros de desnivel, con un perfil mucho más exigente que el de la primera etapa.

El principal desafío llega en los kilómetros finales, cuando los ciclistas afronten en tres ocasiones la subida al Castillo de Montjuïc, un ascenso de 1.6 kilómetros con rampas de hasta el 13 por ciento, donde podrían producirse ataques importantes entre los candidatos al maillot amarillo.

Antes de ese desenlace, la carrera también incluirá el Alto de Begues, puerto de segunda categoría de 6.1 kilómetros al 6.5 por ciento de pendiente media, además del sprint intermedio ubicado en Viladecans.

Isaac del Toro es protagonista

El mexicano inició su primera participación en el Tour de Francia con buenas sensaciones durante la contrarreloj por equipos. Del Toro fue uno de los hombres que trabajó en el cierre del recorrido para respaldar a Tadej Pogačar, contribuyendo a que el UAE Team Emirates terminara entre los mejores equipos de la jornada.

Aunque el objetivo principal es apoyar al vigente campeón, la etapa de este domingo ofreció oportunidades para que Isaac del Toro se llevara el título y destacara gracias a su fortaleza en recorridos con constantes cambios de ritmo y finales exigentes.

Mexico on top of the world! @ISAACDELTOROx1 wins stage 2 of @LeTour! 🦅🥇



After an incredible team effort on the streets of Barcelona, Torito launched a terrific move before the finish.



It’s a memorable 1️⃣-2️⃣ for Isaac and @TamauPogi ❤️#WeAreUAE | #TDF2026 pic.twitter.com/eaPBrOPjVX — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 5, 2026

El bajacaliforniano disputa apenas su tercera gran vuelta, después de competir en la Vuelta a España 2024 y convertirse en una de las grandes figuras del Giro de Italia 2025, donde conquistó la clasificación de los jóvenes y vistió la maglia rosa durante once etapas.

Historia es lo que está escribiendo Isaac del Toro .El ciclista mexicano acaba de ganar la segunda etapa del Tour de France en su primera participación y el mexicano atravesó la línea de meta con las manos en la cabeza al no poder creer lo que estaba haciendo.

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