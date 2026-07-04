El Cielito Lindo presente en el Tour de France; así apoyan los mexicanos a Isaac del Toro (VIDEO)

Isaac del Toro participa por primera vez en el Tour de France.

Isaac del Toro arrancó su primera participación en el Tour de France y el ciclista mexicano se llevó la sorpresa del gran apoyo que va a tener durante toda la competencia por parte de los aficionados aztecas, quienes se hicieron presentes tras el primer día de actividad.

Mientras todo el equipo del UAE Team Emirates estaba realizando trabajos en la bicicleta estática, un grupo de aficionados mexicanos se acercó para cantarle el ‘Cielito Lindo’ a Isaac del Toro. El oriundo de Ensenada, Baja California, se levantó en la bicicleta, alzó sus manos en agradecimiento y con una sonrisa de oreja a oreja.

Ok, hubiera preferido otra selección musical, pero me alegra que Isaac sienta ese apoyo.#TDF2026 pic.twitter.com/YQdCsdqTfy — Dharmashhh (@dharmashhh) July 4, 2026

Isaac del Toro finaliza en el top 10 tras la primera etapa

Isaac del Toro arrancó el Tour de France de buena manera, quedando en el top 10 tras la primera etapa de la competencia, que fue una carrera contrarreloj, una disciplina que no es el fuerte del mexicano.

El Torito participó como gregario (ciclista que trabaja para ayudar al líder de su equipo), en este caso de Tadej Pogacar, y aun así logró terminar a 26 segundos del líder, que fue Jonas Vingegaard, el ganador de la primera etapa tras marcar un tiempo de 21:47.

El UAE Team Emirates, equipo de Isaac del Toro, terminó como líder en la clasificación por equipos, aunque esto apenas comienza y faltan 20 etapas para conocer al ganador. El primer día que tendrán de descanso será el 13 de julio.

DCO