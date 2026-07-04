Isaac del Toro termina sexto lugar general tras la primera etapa del Tour de Francia

El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó en sexto lugar en la primera carrera de la edición 2026 del Tour de Francia. La competencia abrió con una contrarreloj por equipos, en donde el ganador fue uno de los favoritos al título como lo es el danés Jonas Vingegaard, del Team Visma con 21:47.

El Torito fue gregario (ciclista que trabaja para ayudar a su líder de equipo) de Tadej Pogacar, pero logró terminar a 26″ del líder Vingegaard. Un buen inicio para el nacido en Ensenada, Baja California, quien debuta en esta Gran Vuelta.

Clasificación al momento del Tour de Francia

Jonas Vingegaard/21:47 Filippo Ganna/+8″ Tadej Pogacar/+ 12″ Juan Ayuso/ +16″ Remco Evenepoel/ +19″ Isaac del Toro/ +26″

En el plano colectivo, el UAE Emirates Team del mexicano Isaac del Toro terminó como líder en la clasificación por equipos. Restan 20 etapas para conocer a los ganadores del Tour de Francia 2026. El Team Visa fue el mejor equipo del día.

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