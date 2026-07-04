Isaac del Toro recibe una inesperada sorpresa de aficionados mexicanos en el Tour de Francia (VIDEO)

Arrancó el Tour de France y bien dicen que un mexicano nunca deja solo a un compatriota, algo que Isaac del Toro pudo experimentar en carne propia, pues fue sorprendido por leales aficionados que lo brindaron su apoyo en Barcelona, el punto de salida del certamen.

En redes sociales circula un video en donde aficionados alientan el pedalista de Ensenada, Baja California, con varias banderas de México y al grito de: “Torito, Torito, Torito”. El atleta pasó en su bicicleta y saludó a los fans, en señal de agradecimiento.

Que locura la gente que fue a ver a Isaac del Toro, impresionante lo que mueve este chico 🇲🇽🔥



México se acerca a la mejor carrera

del mundo para apoyar al príncipe. pic.twitter.com/vcKEOW9L7m — Rodri (@RodriSabato) July 4, 2026

Isaac del Toro vivirá su primera edición del Tour de France y lo hace como uno de los ciclistas estelares del UAE Emirates Team. Llega luego de tener varias victorias importantes, como la que tuvo en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes (realizado en Francia).

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La edición 113 del Tour de France comienza con una salida en España. En 2026 es la tercera ocasión en Barcelona recibe el inicio de la competencia. El recorrido constará de 21 etapas y concluirá el 26 de julio en París, tras poco más de tres semanas de intensa actividad.

Compañero de Isaac del Toro, favorito para el título

Tadej Pogačar, compañero de Isaac del Toro en el UAE Team Emirates-XRG, iniciará su búsqueda de un quinto título del Tour de Francia que iguale el récord cuando la carrera arranque en España.

La élite de las Grandes Vueltas comienza con una contrarreloj por equipos en Barcelona, una etapa inaugural que llevará a los ciclistas junto a la famosa basílica de la Sagrada Familia de la ciudad y terminará con una corta subida a una colina con vistas al popular destino turístico.

Pogačar es el gran favorito de la general gracias a sus victorias en el Tour en 2020, 2021, 2024 y 2025, así como a su gran estado de forma este año.

La sensación eslovena aspira a unirse al selecto grupo del belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault como los únicos corredores que han ganado en cinco ocasiones la carrera más prestigiosa del ciclismo.

Jonas Vingegaard vuelve a ser su mayor rival. El danés se llevó el maillot amarillo en 2022 y 2023 y busca completar el doblete Giro-Tour en la categoría masculina.

El UAE Team Emirates-XRG de Pogačar tomará la salida en último lugar en la contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros (12,1 millas) del sábado, justo por delante del Visma-Lease a Bike de Vingegaard.

La carrera de tres semanas cruzará a los Pirineos franceses en la etapa 3. Las etapas 19 y 20 culminan en la célebre subida al Alpe d’Huez en los Alpes, que llega apenas 24 horas antes de la 21.ª y última etapa, que terminará en los Campos Elíseos de París.

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