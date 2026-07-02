Isaac del Toro revive la historia de México en el Tour de Francia: ¿quién fue el último mexicano en competir?

Isaac del Toro es el ciclista mexicano más importante en la actualidad. A su corta edad, 22 años, se coloca como uno de los competidores más destacados del circuito internacional y hará su esperado debut en el Tour de Francia, con lo que México volverá a tener participación en la prestigiosa carrera tras 29 años.

Después de consolidarse como una de las grandes promesas del UAE Team Emirates-XRG y conquistar el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes (realizado en Francia), Del Toro estará corriendo del 4 al 26 de julio en la edición 113 de la vuelta que inicia en Barcelona, España, y que termina en los Campos Elíseos de París.

¿Quién fue el último mexicano en correr el Tour de France?

Tuvieron que pasar casi tres décadas para que México tuviera participación en el Tour de France. Desde Miguel Arroyo en 1997 un ciclista azteca no estaba en la vuelta francesa, que es una de las carreras más importantes en el mundo. Además, el Torito será tan solo el tercer mexicano en competir en esta cita.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas Erik Lira no vuelve a Cruz Azul después del Mundial 2026 y su futuro ya está en Europa

Miguel Arroyo, apodado el Halcón de Huamantla, es el último pedalista tricolor en la prueba. Compitió en el Tour de Francia en 1994, 1995 y 1997. El originario de Tlaxcala terminó en el puesto 28 general. En su palmarés se encuentran el título de la Vuelta a México 1998, la Vuelta a Costa Rica 1999 y el Campeonato de México en Ruta 2000. Se retiró en 2001 y se desempeñó como entrenador. Falleció el 31 de enero de 2020 por un paro respiratorio.

El primer ciclista mexicano en estar en la cita gala fue Raúl Alcalá, considerado como el mejor en el rubro antes de la irrupción del Torito. El apodado Duende corrió en nueve ediciones al hilo, entre 1986 y 1994, ganando dos etapas; una en 1989 y 1990, en donde fue octavo general.

El oriundo de Monterrey fue elegido como ganador del maillot blanco al mejor ciclista juvenil y entre sus victorias más importantes están ganar la Vuelta a México 1989, 1990 y 1994, la Vuelta a Asturias 2000, la Clásica de San Sebastián 1992 y el Campeonato de México en Contrarreloj.

aar