España hace válidos los pronósticos ante Austria y accede a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026

España eliminó a Austria en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

España, una de las principales candidatas a coronarse en el Mundial 2026, consiguió su boleto a los octavos de final después de imponerse 3-0 a su similar de Austria en el encuentro desarrollado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

Mikel Oyarzabal, en dos ocasiones, y Pedro Porro fueron los autores de los goles con los que La Roja superó al cuadro austriaco, que tampoco pudo batir la meta defendida por Unai Simón. Solamente él y el mexicano Raúl Rangel no han recibido gol en lo que va del certamen que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá.

¡Gol de 'La Furia Roja'!



Apareció Oyarzabal con un disparo certero y España toma la ventaja en el marcador. pic.twitter.com/l2pVfFjJRg — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 2, 2026

¡Gool de España!



Baena manda un centro que remata Porro para poner el segundo de la furia pic.twitter.com/L3S1AkvKZv — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 2, 2026

¡DOBLETE DE OYARZABAL! ¡GOOOL DE ESPAÑA! 🔥⚽



¡Tres a cero! ¡Están goleando! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/rPayrtk06h — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 2, 2026

Mikel Oyarzabal puso al frente a España en el primer tiempo, luego de que el minuto 36 definió solo en el área tras un pase raso de Marc Cucurella.

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España liquida a Austria en el segundo tiempo

Pedro Porro le dio tranquilidad a los dirigidos por Luis de la Fuente al marcar el 2-0 al minuto 66 con un remate de cabeza, tras un centro de Álex Baena, autor de la diana del 1-0 sobre Uruguay en Guadalajara en el cierre de la fase de grupos.

Mikel Oyarzabal consiguió su segunda anotación del partido sobre la recta final del mismo, cuando al 89′ recibió de nueva cuenta un pase de Marc Cucurella para dejar sin oportunidad al portero Alexander Schlager.

EVG