Inglaterra tendrá sede de lujo para entrenar en la CDMX antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

Inglaterra entrenará en la Cantera de los Pumas antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

Este domingo 5 de julio la Selección de Inglaterra se enfrenta a México en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y su concentración en la CDMX será en las instalaciones de los Pumas de la UNAM.

En conferencia de prensa, el presidente del Club Universidad, Luis Raúl González, confirmó que Los Tres Leones estarán en Cantera para preparar su duelo en el Estadio Azteca ante el Tricolor.

🚨🏆 Debido a la gran infraestructura de la Cantera de los Pumas, Inglaterra entrenará en nuestro hogar de cara al duelo de octavos de final ante México en el torneo más importante del mundo.



Bienvenidos sean Los Tres Leones. pic.twitter.com/FBbr4bg1Bo — Fan Puma ⍽ (@FanPumaOficial) July 2, 2026

“Sí, efectivamente entrenará aquí la Selección Inglesa; se los habíamos dicho a ustedes que, de acuerdo al nivel de mantenimiento que tienen nuestras canchas, fue seleccionada y efectivamente se confirma”, dijo.

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Raúl González calificó como “un privilegio” tener al combinado inglés en las facilidades de los felinos. La Cantera es una de las mejores instalaciones del futbol mexicano y se dice que una de las razones por las que se eligieron es la privacidad que ofrecen.

El itinerario del Equipo de La Rosa no está claro, pero se estaría gestionando el llegar a la Ciudad de México dos días antes del partido y no solamente uno, como lo pide la FIFA. Así, Inglaterra entrenaría dos días en la casa de los Pumas, que se encuentran en pretemporada fuera de la CDMX y no chocarán con las necesidades de los europeos.

Todo listo en cantera para la presentación de Puma con Pumas 😍 pic.twitter.com/iIgMSAHKfU — JalbeRebel (@JalbeRebel12) July 2, 2026

La Cantera de los Pumas se encuentra en la Colonia Ajusco, en la Alcaldía Coyoacán. Cuenta con 20 hectáreas de superficie y se inauguró el 29 de octubre de 1997. Ahí entrenan los diversos representativos del Club Universidad, como el primer equipo varonil y femenil, además de las categorías juveniles.

¿Cuándo es el partido entre México e Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, inicia este domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México y se juega en la cancha del Estadio Azteca, que vive su último compromiso en el torneo de la FIFA.

El Tricolor del Vasco Aguirre enfrenta el partido más importante en la historia del futbol mexicano, pues de ganarle a Los Tres Leones avanzarán a cuartos de final, que es la instancia más lejana que se ha alcanzado.

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