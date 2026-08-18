Familia Buss vende a Los Lakers a Josh Kushner y Bob Iger

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La familia Buss votó en favor de vender su participación minoritaria del 17.8% en Los Lakers de Los Ángeles a los nuevos propietarios mayoritarios Josh Kushner y Bob Iger, según informan ESPN y The Athletic.

La decisión tomada ayer por los seis hijos del fallecido propietario Jerry Buss pondrá fin a los 47 años en los que la familia ha tenido un papel de propiedad con la franquicia 17 veces campeona de la NBA. La medida también parece poner fin a la etapa de Jeanie Buss como gobernadora de Los Lakers.

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“Hemos decidido vender las acciones restantes del Buss Family Trust al grupo de Bob Iger como parte de la transacción en curso”, indicó la familia Buss en un comunicado enviado a ESPN. “Amamos a Los Lakers, a los aficionados y seguiremos apoyando a Los Ángeles, pero es momento de aprovechar esta oportunidad para seguir adelante y salir con elegancia mientras aún podemos”.

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Jeanie Buss, gobernadora de Los Lakers desde la muerte de Jerry Buss en 2013, encabezó la decisión de la familia de vender el año pasado una participación de control de Los Lakers al propietario de los Dodgers, Mark Walter, con una valoración de 10 mil millones de dólares.

17 títulos de la NBA tienen Los Ángeles en su historia

No todos los seis hermanos Buss (Jeanie, Jim, Johnny, Janie, Joey y Jesse) estaban en favor del acuerdo pese a conservar la participación minoritaria del fideicomiso familiar, y Joey y Jesse fueron despedidos de sus puestos en la oficina principal del equipo el pasado noviembre.

Los hermanos están en conflicto con frecuencia desde la muerte de su padre. Jeanie despidió a Jim de su cargo como jefe de operaciones de Los Lakers en 2017, y una semana después presentó una demanda contra sus hermanos en medio de un intento de Jim y Johnny por apartar a Jeanie de su papel como propietaria controladora de cuador de LA.

Walter, quien está bajo investigación federal por asuntos fiscales, alcanzó de forma abrupta un acuerdo a principios de este mes para revender Los Lakers a Kushner e Iger con una valoración de 12,500 millones de dólares, otro récord para un equipo deportivo profesional.

Según se informó, el capitalista de riesgo Kushner y el ex director ejecutivo de Disney, Iger, compraron alrededor del 65 por ciento del equipo a Walter, pero ahora poseerán cerca del 83 por ciento de Los Lakers, y al parecer Jeanie Buss ya no podrá desempeñarse como su gobernadora.

Se le había permitido conservar el cargo al menos hasta 2030 en virtud del acuerdo con Walter, e Iger afirmó la semana pasada que el nuevo grupo planeaba respetar ese arreglo, pero se exige que los gobernadores controlen al menos el 15 por ciento de la propiedad del equipo.

Jerry Buss era químico e inversionista inmobiliario que compró a Los Lakers, los Kings de Los Ángeles de la NHL y el pabellón Forum a Jack Kent Cooke en 1979 por 67,5 millones de dólares. Entraron rápidamente en un renacimiento en el que se hicieron conocidos por su vistoso estilo de juego Showtime, mientras ganaban cinco títulos de la NBA entre 1980 y 1988 con Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar como figuras.

Mientras la NBA y el deporte profesional se volvían cada vez más corporativos, Los Lakers siguieron siendo esencialmente un negocio familiar pese a su enorme perfil y su éxito constante.

Jerry Buss y los Lakers han empleado a muchos de los mejores jugadores y entrenadores del mundo del baloncesto de las últimas cinco décadas, y Kobe Bryant condujo a Los Lakers a cinco campeonatos adicionales entre 2000 y 2010 antes de que LeBron James sumara el 17 en 2020.

El acuerdo de venta aún debe ser aprobado por la junta de gobernadores de la NBA, y el proceso podría tardar meses.

Los nuevos dueños tendrán la misión de convertir la quinteta de Los Ángeles en un equipo de época, pues hace poco vendieron a su gran estrella LeBron James.