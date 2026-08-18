¿México sede del Mundial 2038? Emilio Azcárraga adelanta detalles al respecto (VIDEO)

Emilio Azcárraga durante un partido de México en el Estadio Azteca en el Mundial 2026.

El empresario Emilio Azcárraga aseguró que no ve descabellado que México sea sede del Mundial 2038, apenas 12 años después del que terminó hace un mes en conjunto con Estados Unidos y Canada, pues afirmó que la clave es que se unan las confederaciones para organizar el magno evento de la FIFA.

“Yo no veo descabellado el 38, lo veía por la manera en la que se rota por reglamento por las confederaciones, en el momento que ya hay confederaciones que van juntas creo que vale la pena volver a explorar porque es un trabajo de muchos años”, aseveró Azcárraga Jean en entrevista con Francisco Javier González para el programa Línea de 4 de TUDN.

"Yo no veo descabellado el 2038. Es importante tener esa visión de qué deberíamos de hacer para tener más juegos" ⚽



El pronunciamiento del Sr. Emilio Azcárraga sobre busca una Copa Mundial más para México



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Emilio Azcárraga ve clave que México reciba más partidos

México acogió 13 de los 104 partidos que se llevaron a cabo en el Mundial 2026, un número que fue criticado por un sector de la afición nacional al considerar que al país le tocó una parte mínima del principal certamen de la FIFA.

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Al respecto, Emilio Azcárraga considera importante tener desde ya un plan para que México reciba más duelos en caso de ser sede de la Copa del Mundo de 2038, lo que implicaría remodelar o construir nuevos estadios.

“Sí es importante tener esa visión de qué deberíamos hacer para tener más juegos; se criticó mucho el número de partidos en México, pero hay que entender la realidad de los estadios que podían ser”, remarcó el también dueño del América.

¿Cuándo se revela la sede para el Mundial 2038?

Hasta el momento no se sabe con exactitud cuando otorgará la FIFA la sede para el Mundial 2038, pero lo más probable es que la misma se dé a conocer a inicios de la próxima década.

Por ahora se sabe que la edición de 2030 se realizará en su mayoría en España, Marruecos y Portugal, pues Argentina, Uruguay y Paraguay solamente recibirán un encuentro.

Arabia Saudita, por su parte, será el país anfitrión de la Copa del Mundo 2034, el segundo en aquella región del orbe luego del que se efectuó en Qatar en 2022.

EVG