¿Karen Torres tiene página azul? Ella lo aclara | VIDEO

Karen Torres es una de las creadoras de contenido más populares de redes sociales en México, quien en su cuenta de Instagram tiene 3.6 millones de seguidores y en TikTok nada menos que 26.7 millones de seguidores.

La creadora de contenido recién cumplió 24 años de edad y en sus redes sociales, publicar fotos y videos en los que muestra su día a día, tiene colaboraciones con marcas, hace lip sync, disfruta con amigos y posa en fotos personales.

¿Karen Torres tiene página azul?

Una de las búsquedas más recurrentes sobre Karen Torres es si ella cuenta con una página azul, es decir, un perfil de OnlyFans en el que publique contenido más íntimo, pues constantemente en redes sociales destacan su belleza física.

Más de una persona parece estar interesada en obtener contenido íntimo de la youtuber de este modo y eso es algo que ella sabe muy bien; sin embargo, ya dejó claro que nunca pensaría siquiera en unirse a esa plataforma.

En un video que circula en redes sociales sobre una entrevista, Karen Torres responde si tendría una página azul. “Esta es una que todos quieren saber”, comentó, dejando saber que está al tanto sobre las búsquedas que hay de ella.

“La respuesta creo que ustedes ya la tienen. Obviamente que no. NO, chicos, no me haría una página azul. No sé por qué siempre me insisten con eso”, dijo ella.

Después admitió que sabe que podría ser un buen negocio para ella. “¿Ganaría mucho dinero? Sí. No me veo como una persona que pudiera hacer ese tipo de contenido, respeto a las personas que lo tienen [...] A mí personalmente no me gustaría", se sinceró.

También dejó claro que si el público llega a ver una página azul que se promociona con su imagen, es falso. “No tengo porque luego se inventan cosas. Yo no tengo nada de eso, no soy yo. A veces hacen cosas feas con la IA y no”, sentenció.

A pesar de eso, no faltan los comentarios que especulan sobre imágenes filtradas de la intimidad de Karen Torres, aunque cabe mencionar que de ser reales y ser compartidas sin su consentimiento, las personas involucradas podrían enfrentar consecuencias legales.

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