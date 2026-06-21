Karen Torres y El Abrahaham sorprendieron a sus seguidores al convertirse en novios. Aunque la relación causó furor en redes sociales, en realidad sólo compartieron tiempo como pareja durante 24 hora, como parte de un reto para redes sociales.

El video de los creadores de contenido siendo novios por un día fue publicado en YouTube, donde rápidamente se volvió viral y desató comentarios que hicieron estallar Internet.

Karen Torres y El Abrahaham se hacen novios y causan furor en redes

El video comenzó con Abrahaham llegando con un ramo de rosas rojas para Karen Torres. Ella anunció que, si el clip de Novios por 24 horas alcanza 350 mil likes, extenderán la relación ficticia a una semana.

Luego, la creadora de contenido estableció reglas claras para el tiempo que durara su relación: Abraham debe ser caballeroso, cargar su bolso, comprarle todo lo que ella quiera y fingir siempre que la relación es real.

Karen Torres y El Abrahaham ı Foto: Captura de pantalla YT Karen Torres

La primera cita de Karen Torres y El Abrahaham fue en un centro comercial al sur de la Ciudad de México. La influencer pidió un café para él y Abraham ordena una bebida para ella, como parte del reto de adivinar los gustos del otro.

Más tarde, la pareja se encuentra con varios niñas y niños que reconocen a El Abrahaham y le piden fotos. Él presenta a Karen como su novia, aunque algunos lucen sorprendidos e incrédulos.

Más tarde, Karen Torres y El Abrahaham visitaron los bolos, luego Sephora —donde Karen le pide al youtuber que le compre maquillaje— y Kataplum, parque de diversiones. Karen disfrutó los juegos extremos, mientras Abraham se mareó.

Después van al cine a disfrutar de una película, cenan comida china y terminan su día como novios en casa, con faciales. Uno de los momentos más destacados del video es cuando Karen está a punto de besarlo, pero la alarma de su celular los interrumpe, marcando el final de las 24 horas.

Video 24 horas siendo novios de Karen Torres y El Abrahaham

Si aún no has visto el video viral de Karen Torres y El Abrahaham, puedes verlo aquí. Hasta el momento de esta publicación, el clip publicado el sábado 20 de junio ya acumula más de 4 millones de visitas en YouTube.

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