¿Quién es el youtuber ‘El Custodio’ y por qué asesinó a personas en Acolman?

En redes sociales circulan varios videos sobre los asesinatos cometidos por el youtuber “El Coustodio”, quien presuntamente disparó a al menos tres personas por la noche en Acolman.

En el Municipio de Acolman del Estado de México, Carlos “N” disparó un arma de fuego en contra de al menos cuatro personas, de las cuáles una resultó herida y tres fallecieron.

La persona que resultó herida luego del ataque propiciado por Carlos “N”, en el fraccionamiento Real del Valle, fue trasladada al Hospital de Axapusco, ubicado en la carretera México-Tulancingo.

En un video que fue tomado por una persona que reside en dicho fraccionamiento, se puede observar el momento exacto en el que un hombre comienza a disparar en repetidas ocasiones la noche de lunes 3 de noviembre.

Videos del ataque de "El Custodio" ı Foto: Redes Sociales

¿Por qué ‘El Custodio’ asesinó a 3 personas en Acolman?

Posterior al video en el que se observa a un hombre disparando, Carlos ‘El Custodio’ aparece en otro video con el arma de fuego en mano, diciendo que “tuvo que defenderse”.

Carlos asegura en dicho video que las personas a las que les disparó momentos antes eran “invasoras de casas, y amenazaban con matarme e invadir mi casa. Ya desde hace años me tenían en esa situación”

Señaló que debido a esto “tuvo que aplicar legítima defensa, esto es lo que pasa por gente invasora”, lamentó este hecho por sus propios familiares, a quienes pidió disculpas asegurando que “estas gentes no se iban a detener”.

En abril del 2025, Carlos publicó dos video sobre el caso de Doña Carlota, uno con una duración de más de 51 minutos y otro con duración de más de 30 minutos, en los que habla sobre este y otros casos.

En uno de los videos en los que habla sobre el video en el que se puede observar cómo una mujer de 74 años disparó a dos hombres por presuntamente invadir su casa, aseguró que “ este tipo de videos nos da gusto a las personas”.

El creador de contenido sobre seguridad pública y privada consideró que en este tipo de sucesos, como en el que Carlota asesinó a dos hombres por presuntamente invadir su casa, “el bueno gana y el malo obtiene una consecuencia de sus acciones”.

Carlos publicaba videos en su canal de Youtube "El Custodio" ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es el youtuber ‘El Custodio’?

Carlos es una persona que sube videos a la plataforma YouTube desde diciembre del 2021 en los que aparece hablando sobre diversos temas.

Actualmente en su canal llamado “El Custodio”, el cual fue creado en diciembre del 2014, cuenta con 4 mil 35 suscriptores y 339 videos publicados.

En la descripción de dicho canal, Carlos asegura que da a conocer la verdad de las empresas de seguridad privada, pues estas no quieren hacer pública alguna información.

“Compartiré más de 25 años de experiencias buenas y malas en el gremio de la seguridad en México. Quieres la verdad? No puedes soportar la verdad” se lee en el canal de YouTube.