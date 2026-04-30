Frases graciosas para envía el Día del Día para adultos

El 30 de abril se festeja el Día del Niño, sin embargo, los grandes también pueden celebrar a su niño interior y consentirlo. Pueden enviar frases graciosas entre su grupo de familia y amigos.
Algunas frases del Día del Niño pueden ser de broma y otras más puedes ser motivacionales para invitarte a que no dejes de perseguir los sueños que tenías de niño y que siempre mantengas la misma curiosidad que durante la niñez.
Frases graciosas para el Día del Niño para adultos
- Crecer es darte cuenta de que la siesta ya no es castigo, es premio.
- Feliz Día del Niño, aunque ahora tus juguetes sean facturas.
- Cuando eras niño querías ser grande… nadie te advirtió esto.
- Hoy celebramos al niño interior… si no está muy cansado.
- Crecer es cambiar los dulces por café… mucho café.
- Feliz Día del Niño, aunque tu mayor travesura sea dormir temprano.
- Yo de niño: quiero ser grande. Yo hoy: qué necesidad.
- Mi niño interior quiere dulces, mi adulto interior quiere estabilidad emocional.
- Feliz Día del Niño a quienes ahora se emocionan por descuentos.
- Feliz Día del Niño… pero versión adulto: desbloqueaste ansiedad + insomnio.
- Feliz Día del Niño… edición “ya me cansé sin hacer nada”.
- Ser adulto es sobrevivir a base de café y decisiones dudosas.
- Feliz Día del Niño… nivel experto: trabajar cansado desde que te despiertas.
- Yo de niño soñando en grande, yo de adulto soñando con dormir 8 horas.
- Crecer era el sueño… claramente nadie leyó los términos y condiciones ¡Feliz día del Niño!
Imágenes para enviar el Día del Niño para adultos
Te dejamos estas imágenes para enviar por WhatsApp a tus amigos y familia para celebrar con ellos el Día del Niño.