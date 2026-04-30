Frases graciosas para envía el Día del Día para adultos

Frases para enviar el Día del Niño

También para los grandes

El 30 de abril se festeja el Día del Niño, sin embargo, los grandes también pueden celebrar a su niño interior y consentirlo. Pueden enviar frases graciosas entre su grupo de familia y amigos.

Algunas frases del Día del Niño pueden ser de broma y otras más puedes ser motivacionales para invitarte a que no dejes de perseguir los sueños que tenías de niño y que siempre mantengas la misma curiosidad que durante la niñez.

Frases graciosas para el Día del Niño para adultos

Crecer es darte cuenta de que la siesta ya no es castigo, es premio. Feliz Día del Niño, aunque ahora tus juguetes sean facturas. Cuando eras niño querías ser grande… nadie te advirtió esto. Hoy celebramos al niño interior… si no está muy cansado. Crecer es cambiar los dulces por café… mucho café. Feliz Día del Niño, aunque tu mayor travesura sea dormir temprano. Yo de niño: quiero ser grande. Yo hoy: qué necesidad. Mi niño interior quiere dulces, mi adulto interior quiere estabilidad emocional. Feliz Día del Niño a quienes ahora se emocionan por descuentos. Feliz Día del Niño… pero versión adulto: desbloqueaste ansiedad + insomnio. Feliz Día del Niño… edición “ya me cansé sin hacer nada”. Ser adulto es sobrevivir a base de café y decisiones dudosas. Feliz Día del Niño… nivel experto: trabajar cansado desde que te despiertas. Yo de niño soñando en grande, yo de adulto soñando con dormir 8 horas. Crecer era el sueño… claramente nadie leyó los términos y condiciones ¡Feliz día del Niño!

Imágenes para enviar el Día del Niño para adultos

Te dejamos estas imágenes para enviar por WhatsApp a tus amigos y familia para celebrar con ellos el Día del Niño.

Imágenes con frases del Día del Niño para enviar a adultos ı Foto: Redes sociales

Imágenes con frases del Día del Niño para enviar a adultos ı Foto: Redes sociales

Imágenes con frases del Día del Niño para enviar a adultos ı Foto: Redes sociales

Imágenes con frases del Día del Niño para enviar a adultos ı Foto: Redes sociales

Imágenes con frases del Día del Niño para enviar a adultos ı Foto: Redes sociales