Paola Vargas, otra víctima de abuso de Ricardo Orrego en Caracol TV da su testimonio

Tras más de un mes de las denuncias por acoso sexual en contra de conductores de Caracol Televisión y su despido, la periodista Paola Vargas Sosa relató una denuncia pública en contra de Ricardo Orrego.

El pasado 20 de marzo se desató una serie de denuncias públicas, esto luego de que la televisora colombiana emitiera un comunicado en el que informaba que dos de sus periodistas-reporteros fueron denunciados por presunto acoso sexual.

Pese a que inicialmente Caracol Televisión no había hecho público el nombre de los denunciados, posteriormente, la televisora emitió un nuevo comunicado en el que señalaba que habían terminado el vínculo laboral Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas.

“Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales” señala Caracol Televisión en el comunicado, en el que expresaron respeto y reconocimiento a quienes denunciaron casos de acoso sexual efectuado por periodistas.

Comunicado de Caracol Televisión sobre el despido de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas ı Foto: Redes Sociales

Testimonio de Paola Vargas Sosa

Este 27 de abril en un capítulo del videopodcast Vamos pa’ eso, la periodista Paola Vargas Sosa compartió que ella llegó a Televisión Caracol en 2010 luego de terminar su carrera universitaria en Barranquilla.

Precisó que el acoso por parte de Ricardo Orrego ocurrió en 2012, cuando ocupaba el cargo de directora del canal, y apuntó que el hecho ocurrió en una sala que era bastante pequeña.

Señaló que los periodistas considerados como vacas sagradas; por el reconocimiento que han conseguido por sus trayectorias, también son “intocables” en los medios colombianos, pues ella denunció los hechos y “no pasó nada.”

La periodista, Paola Vargas Sosa dando su testimonio contra Ricardo Orrego ı Foto: Captura de pantalla

Paola Vargas relata que ella se encontraba muy concentrada escribiendo en la sala cuando siente que alguien llega por detrás de ella y comienza a jugar con su cabello, a lo que ella responde “no me molesten, estoy ocupada” sin voltear a ver quién era.

“Acto seguido siento una mano que viene desde arriba, acá derecho debajo de mi ropa, incluso debajo del brasier, y me aprieta muy fuerte mi seno izquierdo” comparte la periodista.

Vargas Sosa comparte que de inmediato tomó la mano de la persona, volteó hacia arriba y se percató que era Ricardo Orrego, quien luego de que ella lo confrontara le dijo “ahora me vas a decir que no te gusta.”

Paola precisó que salió de la sala bastante molesta y se dirigió a la directora de entretenimiento; quien era su jefa directa, para contarle el incidente de acoso y violencia sexual por parte de Ricardo Orrego.

“Ella se quedó callada, y ahí fue cuando yo entendí que me tenía que quedar callada, que yo no podía hacer un escándalo con esto, porque era eso o mi carrera, era eso o que el sueño por el que yo tanto había trabajado se me disipara así como el humo entre mis manos” comparte la periodista.

La periodista dijo que después de lo ocurrido duró aproximadamente un año colaborando en Caracol Televisión, y que cada que se encontraba con Ricardo Orrego se escondía para no tener que interactuar con él.

Paola Vargas Sosa acotó que después de 14 años decidió hablar porque en ese momento se ponía en juego su trabajo y su sueño; y que actualmente, pese a que continúa teniendo miedo, se siente respaldada por quienes también alzaron la voz.

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