Maestra revoluciona el pase de lista con memes y se vuelve tendencia en redes

Su carisma inunda las redes y a los alumnos de su aula

Una maestra cambió el pase de lista al agregar memes. Lo que tradicionalmente es un proceso rutinario, se ha convertido en el momento favorito de sus estudiantes y en un fenómeno en TikTok, donde el video de la clase ya supera los 3 millones de visualizaciones.

Bajo la instrucción, “En lugar de decir presente, me vas a decir algún meme”, la docente ha logrado transformar el ambiente de su salón de clases en un espacio de risas y compañerismo.

El video captura la creatividad de los pequeños, quienes, con seriedad o una sonrisa, sueltan frases que cualquier usuario de redes sociales reconocería al instante.

Desde clásicos del internet como “No tengo pruebas, pero tampoco dudas”, momentos icónicos de la cultura pop “¿Les parece que somos ricos?”, hasta los frases más elaboradas como “¿La salsa pica? Pues claro que pica, bebé”.

La docente explicó que esta actividad es una estrategia de preparación que no dura más de tres minutos. El objetivo principal es “conectar” con los alumnos antes de iniciar las lecciones académicas.

Según la maestra, el uso de memes en el aula tiene el objetivo de reducir el estrés, relajando el ambiente. Además, esta técnica busca fomentar la participación, logrando que incluso los alumnos más tímidos se animen a hablar para compartir su frase favorita.

Este caso es un ejemplo de cómo las herramientas del entorno digital pueden ser aliadas en la educación.

Al utilizar el lenguaje que los niños consumen a diario en internet, la maestra no solo mejora la convivencia, sino que valida la cultura de sus alumnos, haciendo que la escuela sea percibida como un lugar dinámico y actual.

La docente aseguró que continuará explorando estas formas de interacción, demostrando que para ser un gran educador, a veces solo hace falta un poco de ingenio y estar al día con los trends del momento.