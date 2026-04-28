"¿Original en qué aspecto?"

Maestra revoluciona el pase de lista con memes y se vuelve tendencia en redes

Una docente de primaria es tendencia con una dinámica que ya suma más de 3 millones de reproducciones en TikTok; los alumnos responden con frases icónicas de la cultura digital

Su carisma inunda las redes y a los alumnos de su aula
Su carisma inunda las redes y a los alumnos de su aula Foto: Redes sociales
Por:
Litzi Orihuela

Una maestra cambió el pase de lista al agregar memes. Lo que tradicionalmente es un proceso rutinario, se ha convertido en el momento favorito de sus estudiantes y en un fenómeno en TikTok, donde el video de la clase ya supera los 3 millones de visualizaciones.

Bajo la instrucción, “En lugar de decir presente, me vas a decir algún meme”, la docente ha logrado transformar el ambiente de su salón de clases en un espacio de risas y compañerismo.

El video captura la creatividad de los pequeños, quienes, con seriedad o una sonrisa, sueltan frases que cualquier usuario de redes sociales reconocería al instante.

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Desde clásicos del internet como “No tengo pruebas, pero tampoco dudas”, momentos icónicos de la cultura pop “¿Les parece que somos ricos?”, hasta los frases más elaboradas como “¿La salsa pica? Pues claro que pica, bebé”.

La docente explicó que esta actividad es una estrategia de preparación que no dura más de tres minutos. El objetivo principal es “conectar” con los alumnos antes de iniciar las lecciones académicas.

@lamissmaria_

Porque ustedes lo pidieron: ✨pase de lista✨ Recuerden que mis pases de lista son para relajarnos y conectarnos antes de comenzar los temas académicos. Un pequeño momento que hace una gran diferencia en el ambiente de mi aula. Porque aprender también empieza desde la relajación. #PedagogaMaría #MissMaría #Pasesdelista #fyppppppppppppppppppppppp #Hadadelapedagogia

♬ sonido original - Pedagoga María 📚📝

Según la maestra, el uso de memes en el aula tiene el objetivo de reducir el estrés, relajando el ambiente. Además, esta técnica busca fomentar la participación, logrando que incluso los alumnos más tímidos se animen a hablar para compartir su frase favorita.

Este caso es un ejemplo de cómo las herramientas del entorno digital pueden ser aliadas en la educación.

Al utilizar el lenguaje que los niños consumen a diario en internet, la maestra no solo mejora la convivencia, sino que valida la cultura de sus alumnos, haciendo que la escuela sea percibida como un lugar dinámico y actual.

La docente aseguró que continuará explorando estas formas de interacción, demostrando que para ser un gran educador, a veces solo hace falta un poco de ingenio y estar al día con los trends del momento.

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