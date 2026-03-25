Filtran VIDEO de Jorge Alfredo Vargas del caso Caracol besando a una compañera

El nombre de Caracol Televisión comenzó a viralizarse rápidamente este fin de semana luego de que informaran que dos de sus presentadores y periodistas habían sido denunciados por acoso sexual, y que estaban realizando las investigaciones correspondientes.

Debido a la viralidad que este caso alcanzó; y a que la televisora colombiana no hizo públicos los nombres de los presuntos acosadores, las personas comenzaron a especular sobre los posibles responsables.

En redes sociales los usuarios apuntaban que tanto Ricardo Orrego como Jorge Alfredo Vargas no habían estado presentes en sus programas correspondientes, lo que habría levantado sospechas sobre su posible implicación en el caso.

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Caracol Televisión emitió un nuevo comunicado, en el que confirma que terminaron su contrato laboral con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, precisando que esto no representa una conclusión sobre responsabilidades.

Comunicado de Caracol Televisión sobre el despido de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas ı Foto: Redes Sociales

Apuntan que el despido de ambos periodistas y presentadores “responde a la necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias.”

Externaron su respeto a quienes han alzado la voz, y aseguraron que el proceso que está llevando la televisora colombiana “está orientado a escucharlas, acompañarlas y garantizar que cada testimonio sea tratado con la seriedad, el cuidado y la confidencialidad que merece.”

Video de Jorge Alfredo Vargas en Caracol Televisión

El pasado 21 de marzo la comunicadora Juanita Gómez compartió una historia de acoso sexual que sufrió en el año 2015 sin relevar el nombre del responsable, por lo que en principio los internautas especulaban sobre Orrego.

Sin embargo; debido al nuevo comunicado de Caracol Televisión, ahora los usuarios de redes comenzaron a compartir fotografías de Juanita junto a Jorge Alfredo Vargas.

Jorge Alfredo Vargas es unos de los degenerados acosadores sexuales de Noticias Caracol. Crean en eso. pic.twitter.com/j7RzTsAZuV — X Post 1A (@XPost1A) March 22, 2026

Además de esto, los internautas compartieron un momento que quedó grabado durante una transmisión del Blog Deportivo de BLU Radio, en el que en uno de los recuadros se puede observar a Jorge Alfredo Vargas.

Exhiben VIDEO de Jorge Alfredo Vargas ı Foto: Captura de pantalla

En dicho video se puede observar que el periodista se encuentra demasiado cerca de su compañera de trabajo Mariana Granziera, quien levanta la cara para decirle algo y debido a la posición que tenía Vargas, este le da un beso en la mejilla.

Fíjense en el comportamiento de Jorge Alfredo Vargas. pic.twitter.com/K1tuweLhGp — ♦️ JΛNDR3S (@JANDR3S__) March 24, 2026

Jorge Alfredo Vargas compartió un comuncado en el que asegura que no es un momento fácil, pues mantuvo una relación laboral con la empresa por dos décadas, y asegura que termina esta etapa “con la convicción de haber ejercido el periodismo con rigor, independencia y respeto.”

Aseguró que “en lo profesional con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento” y sostuvo que su etapa en Caracol tuvo “errores, como cualquier ser humano, pero siempre con principios claros y la convicción de haber hecho lo correcto.”

Comunicado de Jorge Alfredo Vargas ı Foto: Redes Sociales

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