Vetan a turista de un zoológico por empujar a un macaco, casi lo tira al vacío

Las autoridades del Monte Emei, en la provincia de Sichuan, China, anunciaron el veto inmediato y por un periodo de tres años contra un turista que fue captado en video agrediendo a un macaco tibetano, una especie protegida en el país asiático.

El incidente se volvió viral en plataformas digitales, mostrando un acto de violencia sin razón que pudo haber terminado en tragedia.

En las imágenes se observa al animal descansando tranquilamente sobre un barandal de seguridad, pelando una naranja para comerla, cuando el hombre se acercó y, sin motivo alguno, lo empujó con fuerza hacia un precipicio.

A pesar de la agresividad del ataque, el macaco logró evitar una caída fatal gracias a sus reflejos naturales. El ejemplar se sujetó de la estructura metálica en el último segundo, logrando ponerse a salvo ante la mirada de otros visitantes.

Tras el reporte, veterinarios del parque realizaron una inspección de emergencia en la zona. Afortunadamente, se confirmó que el primate no sufrió lesiones físicas y fue reintegrado con éxito a su grupo.

El turista recibió sanciones severas

La administración del Monte Emei, sitio reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, calificó el comportamiento del turista como “cruel e irresponsable”.

Testigos relataron que el agresor se alejó del sitio riéndose tras el incidente, lo que aceleró la respuesta de las autoridades:

Expulsión inmediata: Elementos de seguridad retiraron al sujeto del recinto de forma definitiva.

Veto prolongado: Se le prohibió el acceso a cualquier área del monte sagrado hasta el año 2029 .

Registro de infractores: Sus datos personales fueron incorporados a una “lista negra” de visitantes no deseados debido a su conducta violenta y el riesgo que representa para la fauna.

🔴 Un touriste en Chine a été banni du mont Emei pendant trois ans après avoir poussé un macaque tibétain (une espèce protégée) près d'une rambarde au bord de la route pic.twitter.com/TSmI5djEC4 — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) May 13, 2026

¿Qué es el Monte Emei y por qué es tan protegido?

El Monte Emei no solo es un refugio natural, sino una de las cuatro montañas sagradas del budismo en China. Al ser un sitio de alta relevancia espiritual y ambiental, cuenta con normas de convivencia sumamente estrictas.

Organizaciones defensoras de los animales han utilizado este caso para exigir castigos penales más severos en China, argumentando que el macaco tibetano es una especie vulnerable y que este tipo de acciones demuestran una preocupante falta de empatía que no debe quedar solo en una sanción administrativa.