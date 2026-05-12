Nace ‘Lady Pastel’: Captan a mujer robando un postre en Acapulco | VIDEO

El robo de un pastel en Acapulco se vuelve viral

Durante el fin de semana del Día de las Madres, una mujer se volvió viral y fue apodada por los usuarios como “Lady Pastel”. Todo comenzó cuando las cámaras de seguridad de una famosa pastelería en Acapulco, Guerrero, la grabaron robándose un pastel.

Lo que más indignó a la gente en redes sociales fue la calma y el descaro con los que actuó, lo que generó muchísimas críticas y comentarios en su contra.

El video, que se ha vuelto tendencia en plataformas como TikTok y Facebook, muestra el momento exacto en el que la mujer aprovecha la distracción de las trabajadoras para salir del establecimiento con el producto en manos.

De acuerdo con las imágenes difundidas, la mujer, vestida con chamarra blanca y pantalón azul, se encontraba frente al mostrador observando un pastel grande decorado con fresas.

Los detalles de este incidente han generado gran asombro debido a la forma en que se desarrolló el robo. Iniciando como un descuido en el mostrador, mientras una empleada buscaba el empaque del postre y otra estaba distraída con su celular, la mujer aprovechó para tomar el pastel con ambas manos.

Inmediatamente después, y tras mirar de frente a una de las cámaras de seguridad, emprendió la huida saliendo a toda prisa hacia la calle.

Parecía que el escape estaba planeado, pues unos cómplices la esperaban en una camioneta negra con la puerta abierta. Esto permitió que “Lady Pastel” subiera rápido y escapara en segundos sin dejar rastro.

Lo que más ha generado conversación entre los internautas es la reacción de las empleadas.

UNA MUJER PERPETRA EL ROBO 'MÁS DULCE' DE MÉXICO Y SE CONVIERTE EN 'LADY PASTEL' 🎂



El episodio fue captado por una cámara de seguridad y se viralizó en las redes sociales, donde los usuarios bautizaron a la ladrona como 'Lady Pastel'. @retodiariomx - https://t.co/BVbThF2gKb pic.twitter.com/DSaZ1eshon — RT México (@ActualidadRTmx) May 12, 2026

En el audio del video se escucha a una de las trabajadoras preguntar con incredulidad: “¡¿Se llevó el pastel?!”, a lo que su compañera, quien presenció el acto sin saber cómo reaccionar, responde con un simple y resignado “Sí”.

El apodo de “Lady Pastel” se volvió tendencia rápidamente, pues los usuarios reprocharon que este tipo de incidentes ocurran en una fecha tan significativa para los comerciantes locales.

Hasta el momento, la pastelería afectada no ha emitido un comunicado oficial ni se ha confirmado si se presentó una denuncia formal ante las autoridades.

Sin embargo, en internet continúa la búsqueda de la identidad de la mujer, mientras el video suma miles de reproducciones como una advertencia para otros negocios en el puerto.