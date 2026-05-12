Día Sin Sombra 2026: ¿Qué es y cuándo ocurre en México?

El Día Sin Sombra es un fenómeno que se registra dos veces al año en México, y este ocurre debido a que el Sol se coloca sobre el punto más alto del cieño, provocando que no se proyecten ningún tipo de sombras.

El Día Sin Sombra es conocido también como paso cenital, pues este fenómeno solo puede ser observado en los países que se ubican entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio.

Las fechas y horarios en los que se regista el Día Sin Sombra no siempre son los mismos, por lo que si quieres vivir esta experiencia única que se percibe cuando los rayos solares caen perpendicularmente sobre la superficie terreste, en La Razón te compartimos la fecha estimada de este 2026.

Día Sin Sombra 2026 ı Foto: Especial

¿Cuándo ocurre el Día sin Sombra en México?

Para el 2026 se espera que en la Ciudad de México entre el domingo 17 y el lunes 18 de marzo sea la primera fecha en la que se podrá notar la falta de proyección de sombras en los objetos que se coloquen en una superficie plana.

Mientras que se estima que la segunda fecha en la que los objetos tendrán un momento durante el día en el que su sombra desaparecerá será entre el 26 y el 26 de julio del 2026.

Sin embargo, dicho fenómeno no ocurre en la misma fecha en todo el país debido a la ubicación y latitud de cada ciudad, por lo que se estima que las fechas para otras localidades podrían ser las siguientes:

Día Sin Sombra 2026 ı Foto: Especial

Entre el 13 y 15 de mayo en Villa Hermosa, Tabasco

Entre el 15 y el 25 de mayo en Acapulco, Guerrero

19 de mayo, y entre el 19 y 20 de junio en Mérida, Yucatán

21 de mayo e n Mazatlán, Sinaloa

23 de mayo en Cancún, Quintana Roo

Se estima que este fenómeno se registre entre las 12:00 y las 13:45 horas de cada día, por lo que se recomienda tomar precauciones por la alta radiación solar que se puede registrar durante esos horarios.

Además de utilizar bloqueador para evitar los daños en la piel que puede provocar la exposición a los rayos ultravioleta, también se recomienda no ver directamente al Sol, pues esto puede producir daños permanentes en la vista.

⚠️ Se registran niveles extremadamente altos de #RadiaciónUV en la Ciudad de México. Mantente informado y atiende las recomendaciones:



➡️ Usa protector contra la radiación solar UV

➡️ Usa ropa de algodón de manga larga

➡️ Utiliza gafas y gorra o sombrero

➡️ Protege a niños… pic.twitter.com/5TpEwZ0Ejs — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 12, 2026

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