Día Internacional de la Enfermera 12 de mayo: 15 Imágenes para enviar por WhatsApp

Día Internacional de la Enfermera y el Enfermero

Este 12 de mayo se celebra el Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros, y durante este día se pretende reconocer la ardua labor que realizan los profesionales de salud.

Las enfermeras y los enfermeros son parte fundamental del sistema de salud; y de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en ocasiones pueden carecer de reconocimiento.

Debido a esto, con la conmemoración del 12 de mayo se busca “promover el diálogo y la acción en materia de igualdad de género, liderazgo e innovación en la educación y la práctica de enfermería.”

El 12 de mayo fue elegido como el Día Internacional de la Enfermería debido a que es el día en el que nació la pionera de la enfermería moderna, Florence Nightingale, quien también sentó bases de la profesionalización de dicho trabajo con la escuela del hospital Saint Thomas de Londres.

Día Internacional de la Enfermera y el Enfermero ı Foto: Especial La Razón

Imágenes para el Día Internacional de la Enfermera

En La Razón te compartimos algunas imágenes que puedes enviarle a esa enferma o enfermero que es tu mamá, papá, amigo, amiga, conocido, conocida o incluso a quien te ha brindado atención cuando lo necesitas.

Imágenes del Día Internacional de la Enfermera y el Enfermero para enviar por WhatsApp ı Foto: Redes Sociales

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Reconocer la labor de las y los enfermeros no es cosa de un día, pues durante todo el año estos forman parte fundamental de la atención y cuidado de pacientes.

OPS hace un llamado para fortalecer el rol de las enfermeras y enfermeros

La OPS hizo un llamado a los países a fortalecer y ampliar la práctica avanzada de la enfermería para poder mejorar el acceso a la salud, pues los profesionales representan el grupo más grande de fuerza laboral en América, con aproximadamente 7.4 millones de personas ejerciendo esta labor.

Con la enfermería avanzada y especializada se podrían asumir mayores responsabilidades clínicas de manera autónoma, como “evaluar, diagnosticar, tratar y dar seguimiento a pacientes y comunidades.”

Asimismo, la OPS señaló que con evidencia se ha demostrado que las enfermeras y los enfermeros con más autonomía y apoyo pueden contribuir a un acceso mejor y oportuno a los servicios de salud, así como la continuidad del cuidado y la satisfacción de los pacientes al momento de ser atendidos.

Señaló que aún persisten desafíos para implementar la enfermería especializada, como la desactualización de marcos regulatorios, la limitada oferta de formación especializada, y la resistencia de algunos países para adecuar los modelos de trabajo tradicionales.

En este Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros, la OPS subraya que expandir el rol de la enfermería no es solo una cuestión de eficiencia: es una oportunidad estratégica para avanzar hacia la cobertura universal de salud en las Américas y responder mejor a las necesidades reales de la población Organización Panamericana de la Salud



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