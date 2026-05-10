Pulsera Google Fitbit Air: ¿Qué es, cómo funciona y cuáles son sus características?

Google lanzó a la venta una pulsera inteligente que está dirigida para aquellos usuarios que quieran dar seguimiento a su salud y bienestar de una forma más sencilla y sin distractores.

La Google Fitbit Air cuenta con asesoramiento personalizado que fue creado con Gemini, y este se incluye en la suscripción de Google Health Premium disponible para poder dar seguimiento a lo que te importa.

Esta pulsera no cuenta con una pantalla, lo que permite que el dispositivo no sea un distractor para los usuarios y que este se centre únicamente en el monitoreo de su salud durante las 24 horas del día.

Google Fitbit Air ı Foto: Especial

Funciones y características de la Google Fitbit Air

La Google Fitbit Air brinda información proactiva sobre salud bienestar, e incluso puede dar consejos basados en los datos que recaba durante el día, como los pasos, el tiempo de sueño, proactividad y otros datos.

Cuenta con correas disponibles en cuatro colores:

Obsidiana con hebilla de acero inoxidable color negro mate Frambuesa con hebilla de acero inoxidable color oro champagne pulido Lavanda con hebilla de acero inoxidable color plateado pulido Gris niebla con hebilla de acero inoxidable color plateado pulido

Colores disponibles de la Google Fitbit Air ı Foto: Captura de pantalla

También tiene una memoria de 7 días con datos de movimientos detallados minuto a minuto, totales diarios de 30 días y dats de frecuencia cardiaca en intervalos de dos segundos.

Su batería puede durar hasta por siete días, pero se recomienda que se recargue cada pocos días, con la finalidad de que siempre cuente con la energía necesaia para tener un seguimiento continuo.

Está hecha de policarbonato reciclado y plástico PBT, tiene una batería de polímeto de litio, conectividad Bluetooth 5.0, monitor de frecuencia cardiaca óptico, y acelerómetro de tres ejes.

También tiene sensores rojos e infrarrojos para monitorear la saturación de oxígeno, sensor de temperatura en el dispositivo, motor de vibración, y es resistente al agua hasta 50 metros.

Introducing Fitbit Air. It’s lightweight, screenless and comfortable enough to wear 24/7 — with a battery life* of up to a week.



* Battery life depends upon many factors and usage and actual battery life may be lower. pic.twitter.com/ItOjT8idYr — Google (@Google) May 7, 2026

Para poder utilizarla se requiere contar con una cuenta de Google y la aplicación Google Heath en un smartphone con sistema operativo Android 11.0 o versiones posteriores, o Apple iOS 16.4 o versiones posteriores.

La suscripción de Google Heath cuenta con una versión base y una versión premium, con la que puedes obtener información premium, sesiones mindfulness, planes de actividad física adaptables y la posibilidad de hacerle preguntas al Coach.

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