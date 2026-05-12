Summer Game Fest 2026: ¿Qué eventos hay programados?

La edición de este 2026 del evento anual en vivo de Geoff Keighley está cada vez más cerca, y la transmisión desde el Dobly Theatre de Los Ángeles permitirá que se conozcan las novedades, noticias y anuncios de los videojuegos.

En el Summer Game Fest 2026 se tendrá reunida a toda la industria de videojuegos y a los fanáticos para poder brindarles las últimas novedades, avances exclusivos y mucho más.

Summer Game Fest 2026 será transmitido desde en Teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos; pero además las entradas para asistir a este evento se pueden adquirir por medio de Ticket Master por 56.05 dólares.

Durante este evento en el que se tendrpan novedades de los videojuegos para todas las plataformas desde el viernes 5 de junio a las 14:00 horas PT, incluyendo el evento interactivo en donde se tendrá la participación de medios de comunicación e influencers.

Summer Game Fest 2026 ı Foto: X: @summergamefest

Eventos del Summer Game Fest 2026

Hasta el momento solamente se ha dado a conocer la fecha de inicio y término del Summer Game Fest 2026, además de algunas participaciones y títulos de videojuegos en el trailer.

Además, se sabe que tendrá la participación de The Game Business el lunes 8 de junio, en donde hablarán Jason Rubin, Laura Miele, y Mathew Ball; mientras que los anfitriones serán Geoff Keighley y Christopher Dring.

Well over 70 game companies are joining us in Los Angeles on June 8. Want to join them? We're speaking to EA's Laura Miele, Naughty Dog co-founder and industry veteran Jason Rubin, and industry analyst Matthew Ball. https://t.co/du5YmOZkSO pic.twitter.com/MdnsOvtztP — The Game Business (@thegamebusiness) May 7, 2026

También se adelantó que Xbox Games tendrá un showcase el 7 de junio a las 10:00 horas PT, y se ha rumoreado que Injustice 3 y la adición de Tifa Lockhart en Street Fighter 6 podrían ser parte de los anuncios que se darán a conocer.

Summer Game Fest ha logrado posicionarse como la plataforma en la que la industria de los videojuegos; desde las pequeñas desarrolladoras hasta las grandes empresas, dan a conocer grandes anuncios para el próximo año.

En el trailer del Summer Game Fest 2026 que se publicó en redes sociales se pueden apreciar varias novedades de títulos como The Blood of Dawnwalker, Tomb Raider Catalyst, Saros, Star Wars Galactic Racer, Light, y Pragmata.

Como el año anterior, este 2026 el Summer Game Fest tendrá eventos durante 3 días del verano, por lo que desde el sábado 5 de junio hasta el lunes 8 de junio se podrá disfrutar de estos y de sus transmisiones en vivo en Twitch y YouTube.

🌟It's in the stars... just one month until #SummerGameFest streams live everywhere on Friday, June 5, giving you a look at what's next in video games.



Let's celebrate some of the best of 2026 so far, featuring "In the Stars" from @rollingstones pic.twitter.com/vOCmQZuu5h — Summer Game Fest (@summergamefest) May 5, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón