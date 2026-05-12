Spotify 20 ‘Tu Fiesta del Año’: Cómo ver el Wrapped de toda tu historia musical

Un recorrido por toda tu historia en la aplicación

Para conmemorar su 20 aniversario, la gigante del streaming musical lanzó “Spotify 20: Tu Fiesta del Año”, una experiencia interactiva que va mucho más allá del tradicional resumen anual.

Si alguna vez te has preguntado cuál fue la primera canción que escuchaste al abrir tu cuenta o cuántos minutos de música has acumulado en años, Spotify tiene la respuesta.

A diferencia del clásico Spotify Wrapped, que solo contabiliza los últimos 12 meses, esta nueva herramienta es una retrospectiva total que abarca toda tu historia dentro de la plataforma, convirtiéndose en un viaje por las distintas etapas de tu vida.

¿Qué es Spotify 20 ‘Tu Fiesta del Año’?

La experiencia utiliza una estética inspirada en redes sociales nostálgicas y ofrece tarjetas personalizadas listas para compartir en Instagram y TikTok. Entre las estadísticas disponibles te podrá encontrar:

Tu origen musical: El primer artista y la primera canción que reprodujiste en la app.

Récords históricos: Los artistas y canciones más escuchados de todos los tiempos.

Tiempo acumulado: El total de minutos que has pasado escuchando música desde que creaste tu perfil.

Tus “Eras Musicales”: Un análisis de cómo han evolucionado tus gustos con el paso de los años.

Playlist de aniversario: La plataforma genera automáticamente una lista con tus 120 canciones más reproducidas históricamente.

Paso a paso: Cómo acceder a ‘Tu Fiesta del Año’

La función ya ha comenzado a desplegarse globalmente para los usuarios de la aplicación móvil. Para consultar la tuya, sigue estos pasos:

Actualiza tu app: Asegúrate de tener la versión más reciente de Spotify en tu dispositivo.

Busca el widget: En la pantalla de inicio, busca el banner de “Seleccionado para ti: La Fiesta del Año” .

Usa el buscador: Si no te aparece el banner, escribe “Spotify 20” o “Your Party of the Year(s)” en la barra de búsqueda.

Enlace directo: También puedes ingresar desde el portal oficial También puedes ingresar desde el portal oficial spotify.com/20

Celebrating our 20th taking a look back at your first listens and all-time hits 💚 pic.twitter.com/CrVuZBf7PF — Spotify News (@SpotifyNews) May 12, 2026

Marc Hazan, vicepresidente de marketing de Spotify, señaló que el objetivo es crear una conexión más “personal y emocional” con el usuario.

Esta estrategia busca repetir el éxito viral de Wrapped, permitiendo que las personas compartan sus hábitos musicales más antiguos, incluso aquellos que preferirían mantener en secreto.

Es importante mencionar que, debido al volumen de datos, el acceso podría tardar en aparecer en algunas regiones o para cuentas de reciente creación.

Si ya la tienes disponible, es momento de descubrir qué tan fiel has sido a tus géneros favoritos o qué canciones habías olvidado por completo.