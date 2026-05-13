Virgen de Fátima: ¿Por qué se celebra el 13 de mayo?

Este 13 de mayo es el día de la Virgen de Fátima o “Nuestra Señora del Rosario de Fátima”, por lo que en varios países alrededor del mundo se acostumbra a hacer celebraciones religiosas dedicadas a esta figura.

La Virgen de Fátima es una figura venerada dentro del catolicismo, y esta tuvo origen del testimonio de tres niños pastores que afirmaron haber visto varias apariciones de esta en Cova de Iria, Fátima, en Portugal.

Durante sus apariciones la Virgen de Fatima dio varios mensajes proféticos, en los que incluso señaló una posible conexión de estas con la segunda guerra mundial, la conversión de Rusia soviética y el intento de asesinato del entonces papa Juan Pablo II.

Right now in Fatima, Portugal pic.twitter.com/VJWdhEqAYJ — Catholic Sat (@CatholicSat) May 12, 2026

¿Por qué se celebra a la Virgen de Fátima el 13 de mayo?

El 13 de mayo fue establecido como el día en el que se celebra a “Nuestra Señora de Fátima” debido a que desde ese día pero en 1917 se registró su primera aparición a los tres pastores.

La Virgen se apareció un total de seis veces en Portugal a los pastores Lucía, Francismo y Jacinta; y estas apareciones se detallan en el libro “Memorias de Lucía”, escrito por Lúcia dos Santos.

De acuerdo con la información que se conoce, fue el 13 de mayo cuando se dio un diálogo en el que la aparición aseguró que su patria era el cielo, y que a partir de esa fecha cada día 13 al mediodía se aparecería en el mismo lugar.

En este diálogo aseguró que sería en octubre cuando les diría quién era y qué es lo que quería.

Virgen de Fátima ı Foto: Especial

Los pastores preguntaron a la Virgen si ellos también irían al cielo, y esta respondió que Lucía y Jacinto sí lo harían, pero Francisco debería rezar muchos rosarios antes de ir al cielo.

La aparición preguntó a los tres niños si estaban dispuestos a ofrecerse al Señor y a aceptar “con generosidad los sufrimientos que Dios permita que les lleguen y ofreciéndolo todo en desagravio por las ofensas que se hacen a Nuestro Señor”, y estos aceptaron.

Durante sus siguientes apariciones pidió a los pastores que aprendieran a leer y que rezaran el rosario, pidió que se rezara para que se terminara la guerra y por los pecadores.

Mientras se iban dando las apariciones se fue aumentando el número de personas que acudían, pasaron de 4 mil en la segunda aparición hasta las 70 mil para el último día en el que se vió a la Virgen de Fátima.

Virgen de Fátima ı Foto: Especial

Actualmente su principal lugar de culto está ubicado en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que se encuentra en el municipio de Ourém en donde se ha llegado a tener hasta un total de 7,3 millones de peregrinos.

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