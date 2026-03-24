Ricardo Orrego se pronuncia sobre el caso de acoso en Caracol

El pasado 20 de marzo la televisora colombiana Caracol emitió un comunicado en el que informaba que dos de sus periodistas y reporteros habían sido denunciados por acoso sexual.

Señaló que se realizaban las investigaciones correspondientes priorizando la protección y acompañamiento de las eventuales víctimas, y que se tomarían las decisiones correspondientes a la brevedad.

Debido a que Ricardo Orrego estuvo ausente durante su programa, y a que el medio Infobae publicó testimonios anónimos que lo señalaban directamente como perpretador de acoso sexual, las especulaciones sobre su presunta responsabilidad se desataron en redes sociales.

Comunicado de Caracol Televisión ı Foto: Redes Sociales

Ricardo Orrego se pronuncia sobre denuncias de acoso en Caracol

Luego de cuatro días del comunicado de Caracol Televisión, la apoderada judicial de Ricardo Orrego; Julieth Natali Fiallo Gualdron, señaló que Caracol terminó el vínculo laboral con el presentador como una “decisión unilateral del empleador, adoptada en el marco de sus facultades contractuales.”

Precisó que el despido de Orrego no “el resultado de una investigación disciplinaria concluida, ni de una sanción derivada de los hechos que han sido objeto de difusión pública.”

Aseguró que Orrego se encuentra en plena disposición de colaborar con “todas las actuaciones administrativas, disciplinarias o judiciales que sean adelantadas por las autoridades competentes” respetando su presunción de inocencia, así como el debido proceso y el derecho de defensa.

Señaló que no existen sentencias ni pronunciamientos por parte de las autoridades en los que se le establezca como responsable del delito de acoso sexual, por lo que “cualquier afirmación o conclusión anticipada que afecte su dignidad, honra o buen nombre carece de fundamento jurídico.”

Comunicado de la apoderada judicial de Ricardo Orrego ı Foto: Especial

Puntualizó que Ricardo Orrego no dará declaraciones públicas adicionales a dicho comunicado “por respeto a la integridad de todas las personas involucradas y a sus familias”, por lo que cualquier comunicación oficial la realizará ella.

¿Por qué vinculan a Ricardo Orrego con el escándalo de Caracol?

Ricardo Orrego ha sido vinculado con el presunto acoso sexual dentro de Caracol Televisión debido a los testimonios anónimos presentados por el medio Infobae Colombia, en el que al menos dos mujeres señalaron al presentador por presuntamente cometer acoso sexual conta ellas y otras compañeras de trabajo.

Asimismo, la periodista Juanita Gómez compartió públicamente un testimonio de acoso sexual que sufrió en 2015 cuando laboraba en Caracol Televisión, sin mencionar al responsable de dicha acción.

Pese a que la comunicadora no compartió el nombre del perpetrador, las personas en redes sociales comenzaron a especular que podría tratarse de Ricardo Orrego, pues ambos fueron enviados a Chile para cubrir la Copa América, e incluso aparecen juntos en fotografías.

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