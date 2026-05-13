Frases cortas para el Día del Maestro

Frases cortas para celebrar el Día del Maestro

El Día del Maestro es la ocasión perfecta para reconocer la paciencia, el compromiso y la sabiduría de quienes guían nuestro aprendizaje.

Si buscas las palabras adecuadas para expresar tu gratitud, hemos preparado una selección de frases directas y significativas.

20 frases para dedicar el Día del Maestro

Un gran maestro toma la mano, abre la mente y toca el corazón.

Gracias por sembrar conocimientos y cosechar esperanza.

Enseñar es dejar una huella en la vida de una persona para siempre.

A un maestro se le agradece la paciencia, pero se le recuerda por su pasión.

Gracias por creer en mí incluso cuando yo no lo hacía.

La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Gracias por ser nuestro guía.

Maestro: una palabra corta que encierra una labor infinita.

Gracias por enseñarnos a pensar y no solo a obedecer.

Detrás de cada persona exitosa, hay un maestro que creyó en ella.

No solo nos das lecciones, nos das herramientas para la vida. ¡Feliz día!

Enseñar es el arte de ayudar a descubrir. Gracias por ser un artista.

Tu dedicación es el motor de nuestro futuro. ¡Felicidades, profesor!

Gracias por hacer de cada clase una aventura y de cada duda una oportunidad.

Los mejores maestros enseñan desde el corazón, no solo desde los libros.

Hoy celebramos tu vocación, tu esfuerzo y tu infinito amor por la enseñanza.

Gracias por enseñar con el corazón y despertar en nosotros las ganas de aprender.

Un gran maestro toma una mano, abre una mente y toca un corazón.

Gracias por ser la guía y la inspiración que nos ayuda a construir nuestro futuro.

Enseñar es dejar una huella en la vida de los demás; gracias por la suya.

A quien nos da las herramientas para aprender: ¡Feliz Día del Maestro!

La Secretaría de Educación Pública (@SEP_mx), Lotería Nacional (@lotenal) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México develaron el billete del Sorteo Especial No. 312 dedicado al Día de las Maestras y los Maestros https://t.co/IEcncy7XFm — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 13, 2026

¿Por qué se celebra el Día del Maestro el 15 de mayo?

Esta celebración en México nació en 1918 bajo el mandato de Venustiano Carranza. El 15 de mayo fue elegido por su importancia tanto histórica como religiosa.

TE RECOMENDAMOS: Sigue la historia Vin Diesel confirma series de Rápido y Furioso en streaming

Por una parte, conmemora la toma de Querétaro de 1867, un hito de la República, además coincide con el nombramiento de San Juan Bautista de La Salle como patrono de los educadores por el Papa Pío XII.

Así, la fecha fusiona el respeto civil por la enseñanza con el legado de uno de los pedagogos más grandes de la historia.