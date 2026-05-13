¿Quién inventó el festival del mollete de Sanborns realmente?

El Festival del Mollete y las Molletzzas 2026 no solo ha llenado las sucursales de Sanborns de comensales, también ha traído de vuelta una de las leyendas urbanas más comentadas de la farándula mexicana, la supuesta invención del mollete por parte de una tía de Yordi Rosado.

La historia, que el conductor relató originalmente en una entrevista con el grupo Pandora, se ha vuelto a hacer viral en TikTok y X, justo cuando el platillo está inundando las redes.

¿Quién inventó los molletes de Sanborns?

Según la narración de Yordi, la anécdota se remonta a la mítica sucursal de Los Azulejos, en el Centro Histórico. Su tía, quien trabajaba como mesera en el recinto, se preparó un bolillo con frijoles durante su hora de comida.

Un cliente frecuente, al ver el bocadillo, solicitó que le sirvieran “lo mismo que la señorita”. Tras repetir el pedido en visitas posteriores, el comensal sugirió añadir queso gratinado, integrando así el platillo al menú oficial de la cadena.

“Mi tía inventó los molletes en un Sanborns... todos me hacen burla, pero es real”, sostiene el conductor, a pesar del escepticismo que su declaración suele generar.

A pesar de la divertida anécdota familiar de los Rosado, la realidad histórica es más compleja. Se ha señalado que no existe evidencia de un “inventor único”. El mollete es una evolución del pan español que en México se adaptó con ingredientes locales.

Hay sabores que siempre dividen opiniones… Ven a probar la Molletzza hawaiana del Festival de Molletes y Molletzzas de #Sanborns. 🍍🧀



¿Team hawaiana? 😋 https://t.co/siBoeIAQpm pic.twitter.com/xc46BWMBAL — Sanborns (@solosanborns) May 13, 2026

Origen del Festival del Mollete de Sanborns

Más allá de las anécdotas, el Festival del Mollete es producto de una estrategia comercial que Sanborns ha perfeccionado durante décadas.

La cadena implementó el formato de “festivales” mensuales o bimensuales, como los del chile en nogada o las enchiladas, con el objetivo de agrandar su menú tradicional y ofrecer novedades a sus comensales.

El festival dedicado al mollete nació formalmente para impulsar las ventas en las cafeterías durante los meses de la mitad del año.

Al introducir variedades temporales que no están fijas el resto del año, como las populares “molletzzas” o versiones con chilaquiles, la marca logra captar la atención de nuevas generaciones y mantener vigente el platillo.

Independientemente de si la tía de Yordi fue la creadora o no, lo cierto es que el mollete de Sanborns se mantiene como un pilar de la cocina casual, servido en un edificio que, con sus murales y fachada de talavera, sigue siendo el corazón de la nostalgia culinaria en la capital.