Yordi Rosado dice que gracias a su tía existe el Festival del Mollete y lo critican | VIDEO

Yordi Rosado dice que gracias a su tía existe el Festival del Mollete y lo critican

El Festival del Mollete se convirtió en todo un fenómeno en México, pues en redes sociales se hicieron virales los videos de jóvenes que acudían a su Sanborns más cercano para disfrutar del menú especial de la temporada.

Ante esto, quien no se quedó atrás en la tendencia fue Yordi Rosado, quien aseguró que fue por su tía que existe el Festival del Mollete, unas declaraciones que desataron críticas en las redes sociales por quienes dudaban de lo dicho y tachaban al conductor de inventado.

¿El Festival del Mollete existe por la tía de Yordi Rosado?

El productor mexicano dio de qué hablar después de que aseguró que una de sus tías fue la creadora del icónico platillo que hoy en día podemos encontrar en miles de establecimientos.

Y es que las redes sociales revivieron un video en el que contó dicha anécdota: “Mi tía era mesera de Sanborns, mi tía inventó los molletes en un Sanborns. Todos se burlan, pero es real”, dijo.

Según su historia, una de las tías de Yordi trabajaba en el Sanborns de Los Azulejos, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Habría sido durante su hora de comida que decidió pedir permiso para quedarse a comer y usar los bolillos y frijoles que sobraban del restaurante,

Fue cuando un cliente vio el platillo de su tía que se le antojó y pidió uno igual. “La vio alguien y entonces le dijo: ‘Quiero lo mismo que está comiendo. Hágamelos, pero póngales queso’. Entonces le preguntaron al gerente y dijo que sí. No me parece algo tan extraño”, mencionó.

@yordirosadoo Mi tía desde el cielo viendo que gracias a ella existe el Festival del Mollete 😌✨ Con sus frijolitos deliciosos y su quesito gratinado 🧀 humor ♬ sonido original - Yordi Rosado - Yordi Rosado

Este año, la historia que contó Yordi se volvió viral, pues el Festival del Mollete 2026 en Sanborns ha sido todo un éxito y en varios restaurantes incluso se ha llegado a agotar los ingredientes que componen al platillo.

Fue el propio conductor quien volvió a compartir la anécdota en redes sociales y destacó la importancia de su tía en el evento. “Mi tía desde el cielo viendo que gracias a ella existe el Festival del Mollete”, se lee en el texto.

El clip rápidamente dividió a las redes sociales entre quienes se tomaron el momento con humor y quienes consideraron que Yordi Rosado ya se parecía a Martha Higareda, quien es señalada en redes sociales por sus historias difíciles de creer.

Algunas reacciones fueron:

“Cálmate Yordi Higareda. Ntc, sí te creo”.

“Mi abuelo fue el que pidió el queso”.

“Puede ser que sea cierto hasta cierto punto, yo creo que a mucha gente se le pudo ocurrir partir un pan y servirlo con frijoles y queso, mientras no lo patente pues no se puede apropiar su invención”.

“Mi tío invento el bolillo partido”.

“Cuando sueñas, pero piensas que fue real”.

vine al festival del mollete con mis amigas 😝 pic.twitter.com/UvW1nc0pdg — how did johannaᴸ get here? (@johgyu) May 11, 2026

¿Cuál es el origen del mollete?

En realidad, el origen del mollete es de la zona de Antequera en España. Fue introducido por los árabe, aunque la versión que conocemos hoy en día es una adaptación criolla.

En México, hay dos variantes principales; el clásico bolillo con frijoles, queso y pico de gallo y el mollete poblano, relleno de crema de coco y cubierto de pepita, con tradición conventual

Dicho esto, no está muy claro cuándo fue que el mollete se introdujo de manera oficial en Sanborns, por lo que se desconoce si la familia de Yordi Rosado pudo tener algún tipo de influencia en que fuera agregado.