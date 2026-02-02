Yordi Rosado se someterá a doble cirugía de riesgo | VIDEO

Tras la inesperada cancelación de la gira Enrollados, Yordi Rosado reveló que se someterá a una doble cirugía de riesgo, pues habría dejado de lado su salud por un tiempo, pero ya era momento de llevar a cabo el procedimiento quirúrgico.

La ocupada agenda de Yordi Rosado, así como varios compromisos laborales y proyectos en camino, lo llevaron a dejar de lado la cirugía doble que tenía que realizarse, pero finalmente ha encontrado el espacio para ocuparse de ello.

Esto se sabe de las cirugía de Yordi Rosado

Recientemente, el conductor detalló que se realizará una doble cirugía odontológica, un procedimiento que debió posponer por falta de tiempo y que implicará más de un proceso.

“Tengo que sacarme dos muelas. Es una cirugía donde te sacan la muela y posteriormente te ponen un tornillo en la encía y ya con ese tornillo te colocan la pieza dental nueva”, explicó Rosado en un video compartido en redes sociales.

El presentador también mencionó que no se trataba de un procedimiento sencillo, aunque confiaba plenamente en su equipo médico: “La cirugía está complicada, sí está complicada, pero estoy seguro de que saldrá bien... ya les iré contando”, aseguró.

El famoso contó que durante su recuperación sin presiones, dejó grabado contenido en sus plataformas digitales, incluyendo la entrevista con Sebastián Yatra que salió este domingo. Aunque Yordi decidió aprovechar el descanso del lunes 2 de febrero para tomar un respiro, en sus historias de Instagram publicó que seguía trabajando en un guion a pesar de todo.

La operación ocurre después de la cancelación definitiva de Enrollados, el proyecto de gira que pretendía reunir al elenco original de Otro Rollo. El suceso tomó por sorpresa a los seguidores e incluso a los artistas.

En un comunicado compartido en sus redes, Rosado reiteró su compromiso con sus compañeros y con el público. Agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que continuarán buscando esclarecer lo ocurrido con el proyecto.