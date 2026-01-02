Yordi Rosado revela que despidió a una mujer por miedo a ser infiel y lo critican | VIDEO

Yordi Rosado se encuentra en el ojo del huracán tras revelar que le quitó el trabajo a una mujer porque le parecía muy atractiva y le daba miedo ser infiel a su esposa con ella. Algunos Internautas se preguntan si el famoso podría ser demandado por despido injustificado.

Yordi Rosado despidió a una mujer por parecerle atractiva

Fue en el podcast El Mitote que Yordi Rosado habló sobre algunos detalles de su vida y casi al final del episodio, decidió hablar respecto a una anécdota que vivió cuando una mujer guapa entró a trabajar con él y él tuvo que despedirla para ‘evitar la tentación’.

Mientras hablaban sobre la importancia de admitir y controlarse a uno mismo cuando conoce a una persona que le atrae teniendo pareja, el famoso confesó: “Si en algún momento sentíamos interés por alguien más, entonces debemos alejarnos de manera inmediata”, comenzó.

Según el integrante de Otro Rollo, fue cuando estaba casado que sintió una atracción por una trabajadora y su manera de solucionarlo fue despedirla. “Yo no puedo controlar a los demás, pero sí a mí, una vez llegó a trabajar una mujer y dije ‘en la madre’, esta persona tiene muchas cosas que me llaman la atención”, contó.

“A la semana le dije ‘Te quiero ofrecer una disculpa, tu eres una persona que me llama la atención, yo estoy casado [...] y la despedí”, agregó brevemente. Agregó que dijo que sería riesgoso tener a la chica cerca si tenía problemas con su relación en el futuro: “Estoy feliz, también puedo entrar a momentos difíciles de mi matrimonio y yo no puedo tenerte aquí, es más peligroso”, mencionó.

Yordi aseguró que tras sincerarse y quitarle el trabajo, contactó a una conocida para pedirle que le diera trabajo a la chica para que de esta manera no se quedara sin laborar.

En redes sociales, no tardaron en criticar a Yordi Rosado y lo acusaron de no saber controlar sus impulsos, además de criticar que el famoso haya dado por sentado que tendría una oportunidad con la chica que menciona como si ella también estuviera interesada. Algunos comentarios son: