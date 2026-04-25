Hans Bryssinck y Martha Claudia Moreno presentan una historia surreal alrededor del nahualismo en Celestino

Transitando entre el suspenso y el surrealismo, mientras aborda temas como la espiritualidad, el nahualismo, la identidad sexual y la figura del intruso, el artista belga Hans Bryssinck, quien reside en México desde hace una década, entrega con su ópera prima, Celestino, una obra que es el resultado de las experiencias y sensaciones que él mismo ha vivido en nuestro país a lo largo de su tiempo aquí.

La película retrata un pasaje durante el año sabático que Iván, un periodista extranjero, toma en México. Después de encontrar la cartera del escritor Celestino Pérez, el protagonista se siente cautivado y decide seguir su rastro hasta llegar a la enigmática casa del autor en Tianguistengo.

Allí, Iván encuentra un lugar extraño que, a la vez, le resulta familiar, e intenta resolver sus dudas sobre Celestino al mismo tiempo que convive muy de cerca con la familia de este, compuesta por su madre (la cabeza de la familia) y sus tres hermanas, cada una con una personalidad única.

Sobre el génesis de su largometraje Celestino, Hans Bryssinck reveló en entrevista con La Razón que “este proyecto tuvo varios momentos de aparecer, el primero fue a finales de los 90 cuando era joven y estaba viviendo en Colombia, ahí se dio la primera semilla con un deseo de contar una historia que en ese momento se iba a convertir en un libro, pero finalmente nunca me senté a escribirlo".

“Pasaron 15 años y en algún momento sentí, cuando ya tenía más cercanía al mundo audiovisual, que, en vez de un libro, quería hacer una película, y en 2015 o 2016 llegué a México ya con un primer guion, empecé a conocer gente de producción y después conocí a Martha Claudia, sentí que de alguna manera México era ideal para la historia que yo quería contar”, explicó.

Póster de Celestino ı Foto: Especial

Por su parte, la actriz Martha Claudia Moreno compartió que, tras llegarle un mensaje en Facebook de un extranjero diciendo que quería conocerla para hacer una película con ella, se reunieron en una cafetería. “Yo iba curiosa e intrigada y cuando lo conozco y empieza a platicarme su experiencia de vida fue que conectamos y le dije que contara conmigo”, recordó; así conoció al director y aceptó interpretar a Pilar, una de las hermanas de Celestino, cuya fe religiosa cambia en cierta forma la perspectiva de Iván al conocerla.

La intérprete agregó que se inspiró para crear a su personaje, como buena chilanga que es, en referencias de tías religiosas y experiencias de su niñez de ir a iglesias y la importancia de ciertos rituales de la Semana Santa. Mientras que, para el realizador, esa inspiración llegó principalmente desde la literatura.

“Pedro Páramo de Juan Rulfo de alguna manera me ayudó a pensar en cómo se podían escuchar cosas que no sabemos si están ahí, para el personaje de Celestino específicamente. Otro libro que me ayudó fue Casa tomada de Julio Cortázar, que sucede dentro de una casa; y un libro más que influyó para mi proceso creativo fue San Manuel Bueno, mártir de Miguel de Unamuno”, confesó Hans Bryssinck.

Escena de Celestino ı Foto: Especial

“Para mí es más la historia de un aventurero que tiene algo ingenuo y se lanza en un viaje, la fe también me hace pensar en la esperanza de una posibilidad de una vida a otra, porque siento que lo que pasa con Iván es que tiene esa esperanza de que puede haber otra cosa para él, que puede ser también su conexión con el destino, él es un periodista. Y otra esperanza que tiene es la de poder conectarse o reinventarse desde el acto creativo”, contó el cineasta.

“Luego la fe, ya más en un nivel espiritual, está en varios niveles en la película, como hacer un cambio de vida o incluso un cambio de profesión al sentir que le está faltando algo al protagonista y cómo quiere encontrarle un sentido a su vida, en ese sentido él puede encontrar un camino más espiritual”, agregó.

Para Martha Claudia Moreno la fe plasmada en la historia se traslada también “alrededor de construir y de aventarse a hacer un proyecto sin apoyo, sin recursos y confiar que íbamos a lograrlo”, dijo.

Además, la actriz recordó el camino que tuvieron que recorrer para que Celestino hoy sea una realidad. “Fueron muchos años para levantar este proyecto y el hecho de que estemos en el Festival de Guadalajara era algo que ni siquiera pasó por nuestras mentes, es una película construida a partir de la fe y una necesidad de verdad personal”, compartió.