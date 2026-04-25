Furor mundial por el estreno de Michael: espectadores celebran bailando en las salas de cine

Los fans celebran la trayectoria del artista en las salas de cine

El estreno de Michael, la esperada película biográfica de Michael Jackson, ha rebasado los límites de la pantalla. Lo que inició como una función cinematográfica tradicional se ha transformado en un fenómeno social, en salas de todo el mundo, los espectadores están celebrando el legado del Rey del Pop bailando en las salas.

Protagonizada por Jaafar Jackson, la película no solo está dominando la taquilla, sino que ha generado una ola de videos virales donde el público convierte los pasillos del cine en escenarios improvisados.

Uno de los momentos más emotivos y compartidos en redes sociales ocurrió en una sala de cine mexicana. Al finalizar la proyección y comenzar los créditos, un niño disfrazado con el icónico traje negro y detalles dorados comenzó a bailar en su asiento.

Más allá de los trajes, los fans pasan al frente a bailar junto al Rey ı Foto: Redes sociales

La gente reaccionó de inmediato y convirtió la salida del cine en una fiesta. Todo empezó cuando otro espectador disfrazado de Michael Jackson retó al niño a un duelo de baile frente a la pantalla.

Los demás fans se unieron a bailar mientras el público aplaudía y gritaba emocionado. El video del momento se hizo viral, demostrando que la música del Rey del Pop todavía le encanta a las nuevas generaciones.

Un fenómeno global con opiniones divididas

Esta tendencia no es exclusiva de México. En redes sociales circulan videos de grupos de adultos recreando la compleja coreografía de Beat It o el legendario moonwalk en cines de diversos países.

Sin embargo, el fenómeno ha generado un debate dividido en internet. Por un lado, muchos fanáticos defienden estas muestras de afecto, asegurando que el ambiente festivo mejora la experiencia y es la mejor forma de celebrar la vida del artista.

En países como USA, Brasil y Francia, el público se pone a bailar y cantar durante algunas funciones de Michael. Las salas llenas. Puede convertirse en la biopic más taquillera de la historia. pic.twitter.com/qIkVnDgQ1O — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) April 24, 2026

Por el otro, diversos usuarios critican la tendencia, pues consideran que el ruido y el movimiento constante distraen y arruinan la experiencia de quienes prefieren disfrutar de la película en silencio.

A pesar de las críticas divididas que ha recibido la cinta, el impacto cultural es innegable. La actuación de Jaafar Jackson ha servido como catalizador para que miles de personas desempolven sus guantes blancos y sombreros.

Lo que queda claro es que, para los seguidores de Jackson, la película no es solo un repaso histórico, sino una auténtica fiesta que confirma que el Rey del Pop sigue haciendo bailar al mundo.