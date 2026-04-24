La película Michael, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, ya se estrenó en cines de México y ha despertado entre los fans del cantante la fiebre por el pop.

Sin embargo, miles de usuarios en redes sociales se preguntan cuál es la clasificación que tiene la película y cuánto tiempo tiene de duración; en La Razón te contamos lo que sabemos para que preveas si puedes asistir a las funciones con toda la familia.

Película de Michael Jackson, ¿qué clasificación tiene y cuánto dura?

En México, la película de Michael Jackson se estrenó el 22 de abril con la clasificación “TBC” (To Be Confirmed) en algunos complejos de cine, lo que significa que está pendiente de confirmación oficial por parte de las autoridades cinematográficas. Este código se utiliza de manera temporal mientras se proyecta el filme y posteriormente se asigna la categoría definitiva.

Sin embargo, en Estados Unidos ya se le otorgó la clasificación PG-13, lo que indica que puede ser vista por adolescentes mayores de 13 años, aunque contiene escenas o diálogos que podrían resultar inapropiados para niños pequeños.

Hoy, viernes 24 de abril, en México la cinta Michael ya cuenta con clasificación A, dirigida a todo público, según el criterio de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.

En cuanto a su duración, la película de Michael Jackson tiene un metraje aproximado de 2 horas y 50 minutos. El filme de Universal Pictures busca abarcar las distintas etapas de la vida del cantante, desde su infancia y adolescencia hasta su ascenso como ícono mundial del género pop.

Reparto de la película Michael, sobre la vida del Rey del Pop

Juliano Krue Valdi como Michael Jackson niño

Jaafar Jackson como Michael Jackson

Colman Domingo como Joe Jackson

Nia Long como Katherine Jackson

Miles Teller como John Branca

Kendrick Sampson como Quincy Jones

Larenz Tate como Berry Gordy

Jessica Sula como La Toya Jackson (Yvonne Jackson)

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de Michael, la película de Michael Jackson: