La película Michael, biopic dedicada al Rey del Pop, ya se estrenó en salas de cine de México y ha generado un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos fans celebran la oportunidad de ver en pantalla grande la vida de uno de los artistas más influyentes de la música, otros cuestionan la manera en que se retratan aspectos esenciales de su trayectoria.

La producción, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson —sobrino del cantante— puede no haberles gustado a varias personas, pero no ha dejado indiferente a nadie.

Película biográfica de Michael Jackson divide a fans

Michael, la película biográfica de Michael Jackson, se estrenó en salas de cine de México recientemente y ya da mucho de qué hablar. En redes sociales como x, antes Twitter, y TikTok, los fans del artista estadounidense, y en general quienes han visto la cinta, han expresado opiniones divididas sobre el proyecto.

Para un sector de los seguidores del Rey del Pop, la película representa un homenaje digno de una figura como Michael Jackson. Además, muchos destacan la elección de Jaafar Jackson como protagonista, pues consideran que su parecido físico y vocal con el cantante aporta autenticidad a la cinta.

Del mismo modo, celebran que se incluyan momentos clave como el éxito de Thriller, sus giras mundiales y la influencia cultural que ejerció en la música y el baile.

Mientras tanto, otros seguidores y especialistas han señalado que Michael evita profundizar en los aspectos más polémicos de la vida del cantante, como las acusaciones legales que enfrentó en los años 90 y 2000. Aseguran que omitir esto le quita complejidad a la figura de Jackson, por lo que la película se convierte en una versión “superficial” de la vida del intérprete.

La película autobiográfica de Michael Jackson recibió un 27% en Rotten Tomatoes.

Imagen de la biopic Michael, de Michael Jackson ı Foto: Captura de pantalla X @michaeljackson

Algunos comentarios en X, antes Twitter, fueron:

" Sentí como si él (Michael Jackson) siguiera aquí con nosotros. No miden la emoción tan enorme que tenía y lo mucho que lloré"

" Si eres fan de Michael Jackson , la película te va a encantar. Si no lo eres tanto, pero te gusta su música, también la vas a disfrutar porque los números musicales brillan (casi todos). Pero si buscas entender su personalidad y su complejidad como artista, te vas a decepcionar “, dijo @AyCarlosCamacho.

“La película de Michael Jackson es malísima, es aburrida, es plana e intentan ‘limpiar su imagen’”

Tráiler de Michael

Te compartimos el tráiler oficial de Michael, publicado por Universal Pictures México: