Paris Jackson de 27 años, envió un mensaje de reflexión a sus seguidores sobre los riesgos del consumo de drogas.

La cantante y actriz, conocida por ser hija del icónico artista Michael Jackson, publicó en su cuenta de TikTok un testimonio en el que muestra una de las secuelas más notorias y dolorosas que le ha dejado su pasado con las adicciones: la perforación de su tabique nasal.

Las imágenes se volvieron virales y sus fans la felicitaron por mantenerse sobria durante los últimos 6 años.

Paris Jackson muestra cómo quedó su nariz perforada por consumir drogas | VIDEO

Con el propósito de sensibilizar y mostrar la realidad de las consecuencias del consumo de drogas, Paris Jackson utilizó la linterna de su teléfono para iluminar su rostro y enseñar los daños que ha sufrido.

Aunque la imagen habla por sí sola, la artista aprovechó el momento para advertir a sus fans: “No consuman drogas, chicos”.

Además, explicó que el silbido agudo que se escucha cada vez que respira es el resultado más evidente de lo que se conoce como un “tabique perforado”. “Me ocurre por lo que todos imaginan”, afirmó, dejando claro que el origen del problema es el consumo de drogas.

“No lo digo para causar lástima, sino porque ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. No hay nada glamuroso en esto”, añadió Paris Jackson.

El video se viralizó rápidamente y ya acumula miles de reacciones y numerosos comentarios que destacan su valentía al contar su experiencia en redes sociales.

Aunque tendría la opción de someterse a una operación para corregir el daño y eliminar el molesto sonido al respirar, Paris dijo en el video que ha decidido no hacerlo. Afirmó que, al llevar seis años libre de drogas, no quiere arriesgarse a una recaída, ya que ese tipo de cirugías suelen implicar el uso de analgésicos o medicamentos que prefiere evitar completamente.

Paris Jackson está a punto de cumplir 6 años sin consumir drogas

Paris Jackson ha compartido parte de este proceso de rehabilitación con sus 5.6 millones de seguidores en Instagram. En enero de 2025 publicó un video y explicó que celebró cinco años alejada del alcohol y las drogas.

“Hola, soy alcohólica y adicta a la heroína”, escribió entonces. El clip era una recopilación de imágenes antiguas suyas donde se le ve tomando, consumiendo sustancias y llorando; luego, se añadieron fotos de la nueva Paris, donde luce sana y sonriente.

“Hoy cumplo cinco años limpia de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería un eufemismo bastante pobre. Esa gratitud es más de lo que se ve en la superficie”, continuó la hija del Rey del Pop.

La cantante añadió que estar sobria ha sido una de las mejores etapas de su vida: “Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír, que soy capaz de hacer música y amar a mis perros y gatos. La sobriedad me ha permitido afrontar mi corazón roto y sentir, por fin, todas las emociones en su intensidad”.