Kenia Os y Peso Pluma terminan su relación, después de más de 1 año ¿Por qué se separaron?

Los cantantes Kenia Os y Peso Pluma anunciaron el 6 de junio que terminaron su relación, después de 1 año y 3 meses de haber sido novios.

Los artistas publicaron un comunicado en sus redes sociales para hacer oficial el fin de su relación.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, se lee en el mensaje.

“Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal”, concluye el comunicado.

Comunicado de Kenia Os y Peso Pluma en el anunciaron que terminaron su relación ı Foto: Redes sociales

La confirmación de que terminaron su relación se da días después de que la cantante ofreciera un concierto en el cual lloró, por lo que desde ahí comenzaron las especulaciones de que ese llanto era porque presuntamente había terminado con el cantante de “Ella baila sola”.

Los fans de la Kenini intuían que algo no estaba bien con ella y señalaron a que había roto con Hassan, nombre real del intérprete de corridos tumbados.

Kenia Os ya eliminó de sus redes sociales las fotografías que tenía con el cantante, lo que evidencia que esta decisión es definitiva. Además, la cantante fue abordada en el aeropuerto en donde se armó el zafarrancho pues los reporteros le pedían confirmar su ruptura, lo cual hizo hasta el 6 de junio.

¿Por qué terminaron Peso Pluma y Kenia Os?

Hasta el momento los dos cantantes no han revelado más detalles sobre los motivos de su ruptura, pero los fans aseguran que presuntamente habría sido por una infidelidad de parte de él.

“En qué la regaste peso pluma si lo tenías todo con Kenia“, ”Un hombre infiel NUNCA cambia, mejora sus tácticas. Estoy segura de eso y también que los que muestras sus relaciones en redes suelen mentir mucho o aparentar sola para sus fans“, ”so era obvio quien creía q peso iba a llegar asta viejitos con Kenia , desde lejos se ve lo mujeriego que es“, fueron algunos de los comentarios de los fans.

Y es que Peso Pluma tiene un largo historial de infidelidades, la primera conocida fue con Nicky Nicole, a quien engañó descaradamente siendo novios, la cantante Argentina se enteró de la infidelidad por las publicaciones de los medios en redes sociales en donde captaron a Hassan con otra mujer. Asimismo existe el rumor de que Peso también la engañó con Anitta.

Después tuvo otra novia conocida, a la que le dio un perro, y ella también lo acusó de infiel.

Así que los seguidores están seguros de que Peso Pluma engañó a Kenia Os con otra mujer, pero aún no hay nada confirmado, por lo que los fans esperan que esto se confirme en los próximos días.