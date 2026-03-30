¿Danelik Star de Gran Hermano es hombre o mujer?

La nueva edición de Gran Hermano ha dado de qué hablar con la aparición de Danelik Star en el programa 24/7, pues la tiktoker trans ha generado sorpresa entre quienes aún no conocen mucho sobre las personas transgénero y la comunidad LGBT+.

Gran Hermano 2026 reúne a diversos actores, actices, periodistas, influencers y deportistas. Pero una de las participantes que ha llamado la atención desde que fue anunciado que entraría al reality es Danelik Star.

¿Quién es Danelik Star y cómo se identifica?

La creadora de contenido tucumana que arrasa en TikTok y desde el estreno del programa hace un mes, ha dejado en claro que su sueño es convertirse en cantante.

“Me gusta hacer reír a la gente y también ayudar en algunas situaciones incómodas”, explicó durante su presentación en el programa, dejando ver que el sentido del humor es parte importante de su personalidad.

En Instagram, la famosa reúne más de 930 mil seguidores, pero es en TikTok donde consolidó su verdadero fenómeno, con una audiencia que supera los cinco millones de seguidores que disfrutan de su contenido en la red social de videos cortos.

Cabe mencionar que la creadora de contenido es una mujer transgénero y su identidad es femenina, por lo que es importante referirse a ella respetando la decisión que ella ha tomado de cómo vivir su vida e identidad.

A través de sus redes sociales, Danelik se ha mostrado abierta sobre su sueño de convertirse en cantante, así como su identidad y su transición del género que le fue asignado al nacer contra el que se identifica.

La mujer ha mostrado sin ocultar nada las cirugías que decidió realizarse. Lejos de esconder ese recorrido, lo expuso como parte de su historia y destacó especialmente el acompañamiento de su entorno más cercano.

“Hace mucho tiempo me quería hacer esto, ahora se dio, qué bendición tener una familia que me banca en todo y nunca me deja sola. Perdón por ser tan loca y tener estas ideas”, expresó agradecida en el pasado.

Si bien esta apertura ha generado críticas y señalamientos por parte de personas que no están de acuerdo con la elección personal que tomó, también le ha ayudado a construir una base sólida de seguidores que comprenden el camino de Danelik Star hacia su verdadero ser.