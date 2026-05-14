El Festival de Cannes 2026 fue escenario de una larga ovación de cinco minutos, durante el estreno mundial de la nueva película de Diego Luna, titulada Ceniza en la boca.

La cinta, basada en la novela homónima de Brenda Navarro que aborda temas como la migración, el abandono y la identidad, se convirtió en uno de los estrenos más comentados del certamen. Tuvo una recepción entusiasta de la crítica internacional, por lo que la obra promete ser uno de los proyectos más importantes en la carrera del actor y director mexicano.

Miles de personas desean saber de qué trata este filme y cuándo se podrá ver en México; aquí te contamos.

Ceniza en la boca: ¿De qué trata y cuándo se estrena la película de Diego Luna ovacionada en Cannes?

La historia de Ceniza en la boca, basada en la novela homónima de Brenda Navarro, sigue a Lucila y Diego, dos hermanos que viajan desde México a Madrid, España, en búsqueda de su madre, quien ha trabajado ilegalmente durante ocho años en ése país para poder mantenerlos.

Sin embargo, pronto descubrirán que la vida como mexicanos no es fácil, que hay sacrificios que hacer pese a que se abren algunas oportunidades para “vivir mejor”. Aspectos como la forma de hablar, su color de piel, su lugar de origen, la manera en que visten y su nivel educativo, son una mezcla que resulta en un profundo rechazo de parte de su entorno.

El libro de la escritora mexicana y la cinta siguen la misma línea narrativa, excepto que en la novela el relato comienza a partir del suicidio de Diego.

De acuerdo con Netflix, Ceniza en la boca llegará a su plataforma de streaming en 2027, luego de su estreno en cines. Sin embargo, aún no hay una fecha exacta programada para verse en salas de México.

Ceniza en la boca es ovacionada en Cannes 2026

La película Ceniza en la boca tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes 2026, en la Riviera Francesa, el 13 de mayo, donde fue ovacionada durante cinco minutos, síntoma del impacto y admiración que generó la proyección.

Diego Luna, Adriana Paz y Anna Díaz asistieron a la función que fue parte de Special Screenings.

El guion fue adaptado por el propio Diego Luna, Abia Castillo y Diego Barrasa. La fotografía estuvo a cargo de Damián García (Ya no estoy aquí y Andor) y la música de Raquel García-Tomás, compositora española.

📍El mexicano DIEGO LUNA regresó como director a Cannes con ovación de cinco minutos 👏🏻👏🏻



El actor y director Diego Luna regresó como realizador al Festival de Cannes con “Ceniza en la boca” (Ashes), cinta que recibió una ovación de cinco minutos durante su proyección este… pic.twitter.com/zsnfPt3oVz — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 14, 2026

Reparto de Ceniza en la boca

Ceniza en la boca cuenta con la participación de figuras destacadas del cine mexicano y actores jóvenes talentosos. Ellas son:

Adriana Paz como Isabel, la madre de Lucila.

Lucila como Anna Díaz.

Diego como Sergio Bautista.

A estas actrices se unen Teresa Lozano, Luisa Huertas e Irene Escolar.

Tráiler de Ceniza en la boca, película dirigida por Diego Luna: