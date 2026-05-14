Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 14 de mayo 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por la última eliminación del programa antes de la gran final de este viernes 15 de mayo.

Después del play off de ayer, en el que se definieron los primeros finalistas, hoy dos atletas se van a despedir de la competencia.

¿Quiénes son los eliminados de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, los eliminados de hoy de Exatlón México son: Adrián Leo del equipo azul y Paulette Gallardo del equipo rojo.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer a los verdaderos eliminados de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Este jueves se lleva a cabo la semifinal en la que ahora sí se definen los cuatro lugares que van a la final: dos mujeres y dos hombres.

Mono Osuna está concentrado y señaló que el va por el bicampeonato, ya que en la temporada pasada se coronó como el campeón y esta vez va a refrendar su título.

Mientras que del lado de los azules, Adrián Leo quiere meterse a esa final, pues no ha estado en una anteriormente, pese a su desempeño, su novia Katia le da ánimos y le pide confiar en él mismo para poder consolidarse en la final.

Adrián Leo se enfrenta contra Alexis Vargas para definir el pase a la final, sin embargo, Leo no logrará entrar a la final y el novato Alexis es quien le arrebatará el lugar en la gran final del programa.

Mientras que del lado de las mujeres, Paulette Gallardo es quien se va a despedir de la competencia, quien la temporada pasada estuvo a punto de llegar a las últimas instancias, pero se lesionó y tuvo que hacerse una cirugía de emergencia porque se rompió la nariz.

Ahora, los finalistas son: Mario Osuna, El Mono; Alexis Vargas; Mati Álvarez y Evelyn Guijarro.