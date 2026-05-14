Gustavo Adolfo Infante gana demanda millonaria contra Sergio Mayer

El largo pleito legal entre el periodista Gustavo Adolfo Infante y el actor Sergio Mayer ha terminado. Este 14 de mayo de 2026, un tribunal federal decidió que el conductor no tendrá que pagar la millonaria cantidad que el político le exigía desde el año 2023.

Por decisión unánime, tres magistrados federales negaron el último amparo promovido por Mayer, dejando firme la sentencia que desestima la demanda por daño moral.

Con este fallo, se agotan las instancias legales para el productor, quien buscaba una reparación económica histórica.

¿Por qué Sergio Mayer demandó a Gustavo Adolfo Infante?

Todo empezó con la demanda de Sergio Mayer, quien afirmaba que las críticas de Infante en varios programas de espectáculos perjudicaron su imagen. Según Mayer, esto le generó una pérdida económica importante, pues provocó que se cancelara un contrato millonario para un programa de televisión.

Debido a estas supuestas afectaciones económicas y morales, Mayer exigía una indemnización de 2.5 millones de dólares (aproximadamente 50 millones de pesos).

A pesar de los intentos legales, el proceso no favoreció al demandante debido a varios fallos judiciales.

Inicialmente, el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX desestimó la demanda por no contar con pruebas suficientes. Posteriormente, Mayer intentó revertir esta decisión mediante la interposición de cuatro recursos de amparo, los cuales fueron desechados por las autoridades al considerar que carecían de sustancia jurídica.

El titular del programa De Primera Mano compartió la noticia junto a su abogado, Alfonso Beceiro, celebrando que el caso esté totalmente cerrado. Infante no solo se mostró satisfecho con el resultado, sino que lanzó fuertes acusaciones contra el exintegrante de Garibaldi.

“Es una victoria para la libertad de expresión. Mayer, como diputado federal, intentó hacer tráfico de influencias... tenemos videos donde llegaba a amedrentar y amenazar a jueces y magistrados”, aseguró el periodista durante la emisión de Sale el Sol.

Gustavo Adolfo Infante GANA asunto LEGAL que tenía con Sergio Mayer. ¿Qué opina sobre este caso?#SaleElSol🌞: https://t.co/nfthkPHbGD #SaleElSolTV pic.twitter.com/n6qH8HbSLl — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) May 14, 2026

Aunque Gustavo Adolfo Infante ha quedado libre de cualquier pago hacia Mayer, aún no se confirma si el periodista iniciará un proceso legal en sentido contrario para reclamar el pago de gastos y costas judiciales generados durante estos tres años de litigio.

Por su parte, Sergio Mayer ha guardado silencio y no ha emitido ninguna postura pública tras conocerse el rechazo unánime de su último recurso legal.

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