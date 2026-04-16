Sergio Mayer revela distanciamiento con su nieta Mila: “Ya no es lo mismo”

El actor muestra preocupación ante la distancia de su nieta

La relación de Sergio Mayer con su nieta, Mila, vuelve a dar de qué hablar. En una entrevista reciente, el actor confesó con preocupación que no ha visto a la niña en casi un año.

Para él, este distanciamiento no es solo una cuestión de tristeza personal, sino un problema que afecta los derechos de la pequeña.

Mayer explicó que ha intentado contactar a Mila por mensajes, pero que ella responde de forma extraña. El actor siente que la niña está incómoda o confundida porque ha pasado mucho tiempo sin verse en persona.

No ha dado declaraciones ante las palabras de su padre ı Foto: Redes sociales

“Le escribí y me respondió un poquito raro. Me dijo: ‘Hola abuelito, ¿qué te digo?’. Siento que le cuesta trabajo porque no nos hemos visto”, comentó el actor.

Mayer insiste en que, más allá de los problemas entre los padres, Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, la niña tiene derecho a convivir con sus abuelos.

Sergio Mayer sugirió que la actitud de Mila podría deberse a lo que escucha en su casa. Mencionó que podría estar ocurriendo alienación, que es cuando uno de los padres influye en un hijo para que rechace a la otra parte de la familia.

Sergio Mayer sostiene que la pequeña Mila simplemente absorbe la información que recibe de su madre, Natália Subtil, lo cual explica el distanciamiento actual.

A pesar de la seriedad de sus declaraciones, el actor aclaró que por ahora no tiene intenciones de iniciar un proceso legal o ir a juicio, pues prefiere que la situación se resuelva mediante un acuerdo maduro y el diálogo entre los adultos involucrados.

Mayer también negó los rumores de que quiera silenciar a Natália Subtil. Aseguró que nunca le ha prohibido dar entrevistas, y que su único interés es que no se use a la niña en peleas mediáticas y que se respete el vínculo familiar.

Por el momento, el distanciamiento sigue. Queda la duda de si la familia podrá reconciliarse pronto o si la falta de convivencia diaria influirá en la relación con la pequeña Mila.