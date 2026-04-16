Actor de ‘Corona de Lágrimas’ rompe en llanto tras su quimioterapia

El actor comparte su historia y proceso en sus redes

“Lo logré”, fueron las palabras de alivio con las que el actor Mauricio García Muela anunció el fin de sus quimioterapias. Conocido por telenovelas como Corona de lágrimas, el actor compartió que terminó con éxito su tratamiento contra el cáncer testicular, enfermedad que le detectaron el pasado febrero, poco antes de cumplir 43 años.

García Muela describió lo difícil que fueron estos 70 días de lucha: “Fueron 21 quimioterapias, bajé 10 kilos y perdí el pelo”, señaló emocionado y agradecido por haber superado esta etapa.

A pesar de que el ciclo de quimioterapias ha concluido, el actor deberá cumplir con ciertos protocolos médicos para asegurar la ausencia total de la enfermedad.

Aun necesitará cuidados para garantizar su salud ı Foto: Redes sociales

En los próximos días se someterá a diversos estudios de control para monitorear sus niveles tumorales y, en aproximadamente seis semanas, se realizará un escaneo especializado denominado PET Scan para confirmar que se encuentra libre de cáncer.

Ante este panorama, Mauricio mantiene un semblante optimista y se siente plenamente confiado en que los resultados finales serán positivos.

Desde el inicio, el actor ha pedido a sus seguidores que escuchen a su cuerpo y no ignoren los síntomas. Gracias a que él atendió sus molestias a tiempo, el diagnóstico llegó en una etapa manejable.

Durante este proceso, Mauricio habló con honestidad sobre sus altibajos emocionales y cómo su familia fue su mayor apoyo. Un momento clave fue cuando decidió raparse acompañado de su esposa e hijas, convirtiendo algo difícil en un recuerdo de unión familiar.

Especialistas señalan que este tipo de cáncer es común en hombres de entre 15 y 45 años. Afortunadamente, tiene un pronóstico muy favorable si se detecta a tiempo, como sucedió con el actor.

“Esta es una enfermedad de mucho amor”, concluyó Mauricio, agradeciendo a sus médicos y a su familia por ayudarlo a ganar esta batalla principal.