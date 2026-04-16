La música mexicana se apoderará de la inauguración del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Belinda y Los Ángeles Azules se presentarán en vivo durante la ceremonia inaugural y podrán a bailar al público a ritmo de cumbia.

La noticia fue anunciada hace unas horas y ha generado gran entusiasmo entre los fanáticos del futbol y de la música. La cantante y la agrupación originaria de Iztapalapa interpretarán por primera vez su colaboración titulada “Por Ella”, misma que forma parte del álbum oficial del torneo.

No te pierdas de este espectacular momento, toma nota de la fecha en que podrás presenciar este show que dejará con la boca abierta a millones de espectadores alrededor del mundo.

Belinda y Los Ángeles Azules cantarán en la inauguración del Mundial: Fecha y hora

De acuerdo con declaraciones recientes del grupo Los Ángeles Azules para medios como Hoy y Despierta América, interpretarán junto a Belinda el tema “Por Ella” totalmente en vivo el 11 de junio de 2026, durante la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca). La hora aún no ha sido anunciada.

El líder de la agrupación, Elías Mejía Avante, destacó que la invitación fue una sorpresa, pero se sienten honrados. La conductora de Hoy, Andrea Escalona, preguntó esta mañana al grupo: “¿Cuándo van a cantar la rola completamente en vivo? ¿Dónde la van a cantar completamente en vivo?“. ”En el Estadio de Ciudad México. El 11, el 11 de junio. En la inauguración", respondieron.

🚨 BELINDA VAI CANTAR NA ABERTURA DA COPA DO MUNDO FIFA 2026™



Membros do grupo Los Ángeles Azules confirmaram hoje no @programa_hoy que dia 11 de junho estarão cantando o segundo single oficial do álbum musical da FIFA: “Por Ella” no Estádio Azteca.pic.twitter.com/WZEvntj8lA — Belinda Updates 🏹 (@beliupdates) April 16, 2026

Sin embargo, la canción se estrena mundialmente el 17 de abril en plataformas digitales como YouTube, Spotify y Amazon Music. “Por Ella” está inspirada en el trofeo de la Copa Mundial y en el esfuerzo de los futbolistas por alcanzar la gloria.

Este sencillo de Los Ángeles Azules con Belinda se suma a otras colaboraciones incluidas en el álbum oficial del Mundial, como la canción “Lighter” de Jelly Roll y Carín León, lo que refleja la diversidad cultural y musical de América del Norte.

La inauguración del Mundial marcará el inicio de una edición histórica, pues se trata de la primera con tres países anfitriones, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.