Los Ángeles Azules serán los invitados especiales de Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX

Surge nueva información sobre el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo de la Ciudad de México, un evento gratuito que ha entusiasmado a los amantes de la música al tratarse de uno de los mayores exponentes de música clásica en el mundo.

Ahora, se dio a conocer que Andrea Bocelli tendrá a Los Ángeles Azules como invitados especiales en su concierto gratuito, por lo que podemos esperar una fusión interesante entre la elegancia y el ritmo inconfundible de la cumbia mexicana.

Sorpresa de último momento ✨: el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo tendrá invitados de lujo 🎶. Banco Plata confirmó la participación de Los Ángeles Azules 💃🕺, sumando su ritmo a una noche que promete ser inolvidable 🌙.#andreabocelli#angelesazules#zocalocdmx pic.twitter.com/Zs4UYLUTOq — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) April 6, 2026

Ambos artistas se presentan en el recinto gracias al patrocinio de Banco Plata, institución financiera que también confirmó a Ximena Sariñana como segunda artista invitada a la presentación del legendario artista.

Ximena ya ha colaborado anteriormente con la banda originaria de Iztapalapa; ahora, se suma a una presentación que apuesta por reunir en el Zócalo a públicos y estilos distintos en una misma noche.

El concierto del artista italiano se llevará a cabo el próximo 18 de abril en el centro de la Ciudad de México, a las 19:00 de la noche, y será totalmente gratuito.

Fue el 27 de marzo que se dio a conocer el concierto gratuito de Bocelli en el Centro Histórico de la capital. “Ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de invitados sorpresa. Como siempre, el acceso será gratuito”, anunció Clara Brugada.

Bocelli tiene canciones icónicas como “Por Ti Volaré”, “Vivo Por Ella”, “Time to Say Goodbye”, “Somos Novios”, “Quizás, Quizás, Quizás”, entre otras. Actualmente, se encuentra en medio de su gira Romanza 30th Anniversary World, que celebra su aclamado álbum de revelación de 1997, Romanza, el álbum en idioma italiano más vendido de la historia, con más de 20 millones de copias.

Previo a su llegada a México, el intérprete italiano se presentará el 1 de abril en París, Francia, en la Arena Accor cuya capacidad es para 20 mil 300 personas, una décima parte de la capacidad del Zócalo de la Ciudad de México.