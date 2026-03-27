Anuncian concierto gratuito de Andrea Bocelli en el Zócalo de CDMX; esta es la fecha

Anuncian concierto gratuito de Andrea Bocelli en el Zócalo de CDMX.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un concierto gratuito en el Zócalo de la capital del país. Detalló que el artista elegido fue el tenor Andrea Bocelli.

En redes sociales, la mandataria capitalina reveló la fecha elegida para este concierto en el primer cuadro de la ciudad, el cual fue catalogado como una “velada mágica” que coloca a la CDMX como la capital cultural del mundo.

¿Cuándo es el concierto gratuito de Andrea Bocelli en el Zócalo de CDMX?

“Ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de invitados sorpresa. Como siempre, el acceso será gratuito”, así anunció Clara Brugada el evento.

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La cita es el próximo sábado 18 de abril en el corazón de la Ciudad de México

Hasta el momento, las autoridades de la capital no han revelado la hora en la que el artista se presentará en la plancha del Zócalo.

Como en eventos pasados, se recomendó a la población mantenerse atenta a los canales oficiales para mayor información.

Andrea Bocelli es un artista muy versátil, pues sus éxitos musicales son baladas románticas en español, italiano e inglés, donde destaca su potente voz. Además, ha generado varias colaboraciones internacionales.

Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México @AndreaBocelli, quien ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de invitados sorpresa. Como siempre, el acceso será gratuito.



Será una velada mágica… pic.twitter.com/ANW6gasaGj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 27, 2026

El italiano está de gira por ‘Romanza’

El italiano tiene canciones icónicas “Por Ti Volaré”, “Vivo Por Ella”, “Time to Say Goodbye”, “Somos Novios”, “Quizás, Quizás, Quizás”, entre otras.

El cantante se encuentra enfocado en su gira Romanza 30th Anniversary World, que celebra su aclamado álbum de revelación de 1997, Romanza, el álbum en idioma italiano más vendido de la historia, con más de 20 millones de copias.

Por el momento, Andrea Bocelli ha recorrido Columbus, Hollywood, Tampa, Raleigh, Nashville y Chicago, en Estados Unidos.

El próximo mes de abril podrá una pausa a su gira de trabajo para ofrecer el concierto en el Zócalo de la Ciudad de México.

Posteriormente, el cantante tiene una presentación programada en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, para el próximo 25 de abril de 2026, también como parte de su gira.

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JVR