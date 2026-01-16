Tere Jiménez presenta el programa oficial de la Feria Nacional de San Marcos 2026

Tere Jiménez encabeza la presentación oficial de la Feria Nacional de San Marcos 2026 en la Plaza de Toros Monumental.

Con la Plaza de Toros Monumental como escenario y una atmósfera de emoción, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó el Programa Oficial de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) 2026, que marca el inicio de la cuenta regresiva para la fiesta más grande del país.

Tere Jiménez afirmó que la Feria Nacional de San Marcos 2026, en su edición 198, es “la más grande e importante de México”. Destacó que del 18 de abril al 10 de mayo, la feria ofrece espectáculos de talla internacional, arte, cultura, gastronomía y deporte en espacios como el Foro de las Estrellas Nissan, la Plaza de Toros Monumental, el Teatro Morelos y la Isla San Marcos.

Tere Jiménez encabeza la presentación oficial de la Feria Nacional de San Marcos 2026 en la Plaza de Toros Monumental. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

Subrayó que la feria es una experiencia abierta para visitantes nacionales e internacionales. “Aquí iniciamos el camino hacia una tradición que une a las generaciones”, expresó, al señalar que la verbena ocupa más de 93 hectáreas.

Resaltó que este año la fiesta luce con la Comunidad de Madrid, España, y el estado de Chihuahua como invitados de honor. En el momento más esperado, la gobernadora del Estado anunció el elenco del Foro de las Estrellas Nissan:

18 de abril: Entre Amigos

19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”

21 de abril: Goo Goo Dolls

22 de abril: J Balvin

25 de abril: Andrea Bocelli

30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

3 de mayo: Foreigner

8 de mayo: David Guetta

10 de mayo: Empire of the Sun

Por su parte, el presidente del Patronato de la FNSM, José Ángel González Serna, destacó la relevancia económica de la verbena. Añadió que el serial taurino sigue como pilar central, con la participación de figuras como Andrés Roca Rey, Daniel Luque, Héctor Gutiérrez y Diego San Román.

Madrid y Chihuahua destacan como los invitados de honor para la edición 198 de la verbena más importante de México. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

González Serna señaló que esta edición cuenta con más de 70 cámaras de videovigilancia para garantizar la seguridad de las familias. Además, la oferta cultural incluye más de 2 mil eventos, con un 80 por ciento de acceso gratuito. Destacan el Foro del Lago (con artistas como Jumbo y Caloncho), el Corredor Carranza y el Encuentro Nacional de Arte Joven.

El Foro de las Estrellas Nissan recibirá a figuras internacionales como Andrea Bocelli, David Guetta y J Balvin. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

El evento culminó con pirotecnia y la tradicional Pelea de Gallos. Estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; e Irma Cristina Flores Álvarez, entre otras autoridades y directivos.

am