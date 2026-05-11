La Paz, el primer municipio de México en instalar el Operativo Huracanes 2026

La Paz se convierte en el primer municipio de México en instalar el Operativo Huracanes 2026.

La presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, anunció este lunes el arranque del Operativo Huracanes 2026, posicionando a La Paz, Baja California Sur, como el primer municipio del país en instalar de manera preventiva un dispositivo integral ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales que se prevé como una de las más activas en tiempos recientes.

El operativo consiste en el despliegue coordinado de 732 elementos, 89 vehículos, 17 ambulancias, 8 motocicletas y 6 drones de monitoreo aéreo, distribuidos entre instituciones municipales, estatales y federales: Protección Civil, Seguridad Pública Municipal, H. Cuerpo de Bomberos, Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Cruz Roja Mexicana, sociedad civil organizada y el sector privado, así como grupos voluntarios.

El plan contempla 32 refugios temporales, 8 en la zona urbana y 24 en la zona rural, con capacidad combinada para más de 2,450 personas, garantizando cobertura desde Todos Santos y El Pescadero hasta Los Barriles, San Antonio, Los Dolores, El Carrizal, Los Planes y la cabecera municipal. Además, operan 12 brigadas especializadas de respuesta, el Operativo Cruces Seguros en 27 puntos de alto riesgo por escurrimientos, y un sistema permanente de alerta temprana vinculado al SIAT-CT.

Quiroga Romero subrayó que el operativo se ejecutará en estricta coordinación con el Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del SINAPROC y la Coordinación Nacional de Protección Civil; así como con el Gobierno del Estado que dirige el gobernador Víctor Castro Cosío.

“En La Paz no esperamos a que el ciclón toque tierra para actuar; nos anticipamos. Trabajamos hombro con hombro con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el gobernador Castro Cosío para proteger cada vida y cada patrimonio de las y los paceños”, afirmó.

Con el despliegue de 730 elementos, más de 100 máquinas y vehículos especializados, dimos el banderazo de inicio al Operativo Huracanes 2026, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia durante esta temporada.… pic.twitter.com/OLNvCM3By1 — Milena Quiroga (@quirogamilena_) May 11, 2026

El dispositivo contempla cinco niveles de alerta —azul, verde, amarillo, naranja y rojo—, con protocolos diferenciados que incluyen evacuación de zonas de riesgo, suspensión de actividades escolares y marítimas, sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil y comunicación constante con la población a través de medios masivos y plataformas digitales del Ayuntamiento.

La alcaldesa subrayó que La Paz, por su ubicación geográfica, ha sido históricamente uno de los municipios más vulnerables del pacífico mexicano ante huracanes y tormentas tropicales. Por lo que, adelantar la instalación del operativo, antes de que arranque oficialmente la temporada el 15 de mayo, marca un precedente nacional en materia de prevención y coordinación intergubernamental entre los tres órdenes de gobierno.

“Estamos listos, organizados y trabajando en equipo con la Federación y el Estado para que esta temporada nos encuentre preparados”, concluyó la presidenta municipal Milena Quiroga.

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JVR