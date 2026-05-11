La Paz, el primer municipio de México en instalar el Operativo Huracanes 2026

La presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, anunció este lunes el arranque del Operativo Huracanes 2026, posicionando a La Paz, Baja California Sur, como el primer municipio del país en instalar de manera preventiva un dispositivo integral ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales que se prevé como una de las más activas en tiempos recientes.
El operativo consiste en el despliegue coordinado de 732 elementos, 89 vehículos, 17 ambulancias, 8 motocicletas y 6 drones de monitoreo aéreo, distribuidos entre instituciones municipales, estatales y federales: Protección Civil, Seguridad Pública Municipal, H. Cuerpo de Bomberos, Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Cruz Roja Mexicana, sociedad civil organizada y el sector privado, así como grupos voluntarios.
El plan contempla 32 refugios temporales, 8 en la zona urbana y 24 en la zona rural, con capacidad combinada para más de 2,450 personas, garantizando cobertura desde Todos Santos y El Pescadero hasta Los Barriles, San Antonio, Los Dolores, El Carrizal, Los Planes y la cabecera municipal. Además, operan 12 brigadas especializadas de respuesta, el Operativo Cruces Seguros en 27 puntos de alto riesgo por escurrimientos, y un sistema permanente de alerta temprana vinculado al SIAT-CT.
Quiroga Romero subrayó que el operativo se ejecutará en estricta coordinación con el Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del SINAPROC y la Coordinación Nacional de Protección Civil; así como con el Gobierno del Estado que dirige el gobernador Víctor Castro Cosío.
“En La Paz no esperamos a que el ciclón toque tierra para actuar; nos anticipamos. Trabajamos hombro con hombro con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el gobernador Castro Cosío para proteger cada vida y cada patrimonio de las y los paceños”, afirmó.
El dispositivo contempla cinco niveles de alerta —azul, verde, amarillo, naranja y rojo—, con protocolos diferenciados que incluyen evacuación de zonas de riesgo, suspensión de actividades escolares y marítimas, sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil y comunicación constante con la población a través de medios masivos y plataformas digitales del Ayuntamiento.
La alcaldesa subrayó que La Paz, por su ubicación geográfica, ha sido históricamente uno de los municipios más vulnerables del pacífico mexicano ante huracanes y tormentas tropicales. Por lo que, adelantar la instalación del operativo, antes de que arranque oficialmente la temporada el 15 de mayo, marca un precedente nacional en materia de prevención y coordinación intergubernamental entre los tres órdenes de gobierno.
“Estamos listos, organizados y trabajando en equipo con la Federación y el Estado para que esta temporada nos encuentre preparados”, concluyó la presidenta municipal Milena Quiroga.
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JVR