‘Alumnos que ya aprendieron, aprendieron’, afirma diputado de Tabasco sobre recorte al calendario escolar

‘Alumnos que ya aprendieron, aprendieron’, afirma diputado de Tabasco sobre calendario escolar.

El diputado federal de Morena por Tabasco, Iván Peña Vidal, aseguró que los alumnos que “ya aprendieron, ya aprendieron”, ante la polémica sobre las posibles modificaciones al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Yo creo que, a final de cuentas, los alumnos que ya aprendieron, ya aprendieron. Si se adelanta el ciclo escolar, difícilmente van a aprender más o menos los muchachos”, dijo.

Además, afirmó que la decisión anunciada por el titular de la SEP, Mario Degado, fue una determinación “muy buena”.

Iván Peña agregó que el recorte presentado fue pertinente, ante las altas temperaturas que se prevén en los próximos meses.

“Yo creo que es pertinente en estos momentos tomar ciertas decisiones en beneficio, en este caso, del alumnado. Yo creo que, a final de cuentas, la decisión es buena. La decisión es muy buena”, indicó.

Por último, aseguró que el recorte que se proponía ofrecía la oportunidad de que los padres de familia pasen más tiempo con sus pequeños.

“Y bueno, en su casa ellos tendrán espacio para estar con sus padres y, bueno, si alguno quiere practicar alguna otra lectura, bueno pues, están en decisión de hacerlo”, declaró.

“A final de cuentas, los alumnos que ya aprendieron, ya aprendieron”



Así las declaraciones del diputado federal morenista por Tabasco, Iván Peña Vidal, a favor de adelantar las vacaciones👇



📹@audelinomacariopic.twitter.com/NrErl291Sj — Azucena Uresti (@azucenau) May 11, 2026

El pronunciamiento del diputado morenista ocurrió durante la reunión que mantenías autoridades de la SEP, en torno a la modificación del calendario escolar.

Posteriormente, se informó que el Calendario Escolar 2025-2026 no sufriría algún cambio, como lo anunció el titular de la SEP, Mario Delgado.

“Escuelas no son instancias para el resguardo de menores”, Mario Delgado

La posible modificación de los días de vacaciones en el nivel básico generó polémica todo el fin de semana, pues se planteó dar 3 meses de vacaciones a los pequeños.

Entre las justificaciones que dieron desde la Secretaría de Educación pública destacaron el calor y la Copa Mundial de 2026.

Así, este lunes el titular de la SEP encendió la conversación al afirmar que “las escuelas no son instancias para el resguardo de niñas y niños”.

“Como autoridades, nos debemos al mandato del pueblo y a la sensibilidad de nuestra presidenta. Lo acordado el 7 de mayo pasado respondió a realidades innegables. El azote climático en algunas regiones y los conflictos de movilidad y falta de atención que generará el mundial de fútbol. Son preocupaciones legítimas”, señaló Mario Delgado al iniciar la discusión del calendario escolar.

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JVR