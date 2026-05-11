SEP suspende clases en Puebla por el frente frío: ¿Cuándo se reanudan?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla informó este 10 de mayo que se cancelaron las clases de este lunes debido a las repercusiones climáticas pronosticadas en la entidad, derivadas del frente frío número 50.

La SEP de Puebla precisó que el lunes 11 de mayo las escuelas de todos los niveles educativos darían clases a distancia, pues la Coordinación General de Protección Civil informó que el frente frío provocaría intensas lluvias y fuertes vientos en el estado.

“Ante el ingreso del frente frío No. 50 en las sierras Norte y Nororiental, la Secretaría de Educación Pública del Estado informa que serán suspendidas las clases este lunes 11 de mayo de 2026, en 5 mil 836 escuelas de la región” apunta el comunicado.

Los 64 municipios suspendieron las clases en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior; por lo que las y los estudiantes recibieron atención por medio del servicio educativo a distancia brindado por los 22 mil 245 docentes de Puebla.

Ambiente templado durante el día.



⛈️ En el día se prevén lluvias de ligera a moderada intensidad con puntuales fuertes, probabilidad de actividad eléctrica y caída de granizo, generalizadas sobre la mayor parte del Estado.



🍃 vientos de componente noreste de 35 a 40 km/hr.,… pic.twitter.com/ui4Gcc4EeF — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) May 11, 2026

¿Cuándo se reanudan las clases en Puebla?

De acuerdo con el comunicado, la suspensión de clases en Puebla por el frente frío número 50 que ingresó en las sierras Norte y Nororiental únicamene está programado para este lunes, por lo que las clases serán retomadas este martes 12 de mayo.

También solicitaron a las y los habitantes de los municipios ubicados en la Sierra Norte y la Sierra Nororiental mantenerse atentos a las indicaciones que pudieran emitir las autoridades competentes, así como seguir las recomendaciones preventivas.

Hasta el momento no se han emitido indicaciones sobre una posible suspensión de clases para este 12 de mayo en Puebla, por lo que se espera que las clases se reanuden el martes en todas las instituciones educativas con regularidad.

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Los municipios de la Sierra Norte son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Mientras que los municipios de la Sierra Nororienta son: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

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