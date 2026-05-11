Fuerte lluvia provoca severas inundaciones en Ecatepec y Tecámac, Edomex.

Después de una fuerte lluvia registrada este lunes, Ecatepec y Tecámac, en el Estado de México, registraron severas inundaciones que afectan la movilidad de los habitantes.

Las inundaciones registradas en la Avenida Nacional, en Ecatepec, provocaron la suspensión del servicio en La Línea 1 del Mexibús.

La suspensión del transporte público ocurrió después de las 18:00 horas, tiempo considerado de mucha afluencia.

El agua no permitió el cruce de personas, por lo que elementos de seguridad habilitaron sus unidades para el apoyo a la gente que quedó varada.

Solo camionetas y unidades de carga se han atrevido a cruzar las inundaciones registradas en Ecatepec, donde el agua alcanzó al menos medio metro.

🚨🌧️Tormenta provoca severas inundaciones en Ecatepec y Tecámac



La avenida Nacional quedó bajo el agua y el servicio del Mexibús Línea 1 tuvo que ser suspendido parcialmente.



Ulises Soriano vía @Radio_Formula.

📹@AztecaNoticias. pic.twitter.com/YpcoNTNbUc — Azucena Uresti (@azucenau) May 12, 2026

La zona más afectada en Ecatepec es Santa María Chiconautla, donde las inundaciones paralizaron el tránsito de vehículos, cerca del puente vehicular de Venta de Carpio.

Algunos vehículos quedaron varados, debido a fallas eléctricas, a la altura de la Central de Abasto de Ecatepec.

En tanto, en Tecámac la zona más afectada por los altos niveles del líquido es el bulevar Ojo de Agua.

Las autoridades de ambos municipios comenzaron a realizar las labores para desfogar el agua, con unidades tipo vactor y elementos de bomberos.

Además, los elementos de seguridad y de la Secretaría de Marina apoyan a las personas que se quedaron varadas, luego de que las unidades no pudieron pasar.

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JVR